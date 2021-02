von sk

Der DRK-Ortsverein Schopfheim eröffnet in seinem Domizil im Lusring eine Corona-Schnelltest-Station. Das teilt das Rote Kreuz in einer Presseinformation mit. Das Angebot startet bereits morgen, Samstag, 6. Februar, 10 bis 14 Uhr, und kostet 20 Euro pro Test.

„Gründe, die einen Schnelltest notwendig machen, gibt es genügend“, ist der Ortsverein sicher, und möchte der Bevölkerung Schopfheims und seines Umlands mit der Schnellteststation „ein kleines Stück mehr Sicherheit bieten“. Das DRK Schopfheim bietet die Testmöglichkeit ab sofort immer samstags von 10 Uhr bis 14 Uhr an. Die Testungen werden durch speziell hierfür eingewiesene ehrenamtliche Helfer durchgeführt. Wer sich testen lassen möchte, muss die Corona Schutzmaßnahmen einhalten und eine Maske tragen. Nach dem Abstrich kann das Ergebnis nach 15 Minuten abgelesen werden. Getestet werden ausschließlich symptomfreie Personen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Wie groß der Bedarf an Corona-Antigentests ist, habe sich bei der Weihnachtsaktion des Roten Kreuzes in der Stadthalle in Schopfheim am 23. Dezember gezeigt, heißt es in der Mitteilung. Gerade viele ältere Bürger lebten derzeit isoliert. Ein Besuch der engsten Familienangehörigen oder der Besuch in einem Alten- oder Pflegeheim stelle sich dieser Tage als große Herausforderung oder sogar als unmöglich dar. Das Rote Kreuz betont, dass ein negatives Testergebnis keine absolute Sicherheit darstelle. Ist das Testergebnis negativ, liege aber mit großer Wahrscheinlichkeit „keine Infektion“ vor. Die Aussagekraft hierfür liege bei etwa 95 Prozent. Wer beim DRK-Schnelltest positiv getestet werde, müsse sich unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben und das Gesundheitsamt informieren. Eine entsprechende Information durch das DRK erfolge nicht.

Infos per Mail: info@drk-schopfheim.de