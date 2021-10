von Hans-Jürgen Hege

Das gibt‘s gewiss nicht oft: Gleich neun Gemeinden waren am Sonntag als Veranstalter des ersten Biosphärentages in und rund um die Buchenbrandhalle Gastgeber zahlreicher Gäste, darunter Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, Landrätin Marion Dammann, Staatssekretär Andre Baumann und nicht zuletzt Hausherr Peter Schelshorn, der seine Aufforderung, das „Biosphärengebiet gemeinsam zu leben“ allein dadurch schon unterstrich, dass er wie das Ensemble der Stadtmusik in vornehmer Tracht zu diesem großen Tag erschien.

Partner des Biosphärengebiets präsentieren sich und ihre Produkte. | Bild: Hans-Jürgen Hege

In seiner Begrüßung wurde der Bürgermeister deutlich: „Wir alle sind Biosphärengebiet. Wir dürfen stolz sein, Raumschaft gestalten zu dürfen, sollten uns aber auch verinnerlichen, dass noch viel Luft nach oben ist.“ Rund 30 Teilnehmer notierten die Veranstalter, als sie den Tag, der ursprünglich als Fest geplant und dann wegen der Pandemie-Auflagen auf ein verantwortbares Maß zurecht gestutzt wurde, organisierten. Das Team um Walter Kempes, den Chef eines mittlerweile recht großen Biosphären-Reiches im Südschwarzwald, hatte ganze Arbeit geleistet. Und die wurde von den Festrednern nach dem Erntedank-Gottesdienst in der Schönauer Pfarrkirche am weltlichen Hallenpult entsprechend gewürdigt.

Während draußen bereits die Kessel der Vereinswirte zu dampfen begannen, erste Schmankerl der Betriebe und Behörden an die Besucher verteilt wurden und die Kinder mit spannenden Spielen beschäftigt waren, war Bärbel Schäfer damit beschäftigt, Lob zu verteilen. „Nachdem das ursprüngliche Fest 2020 ausfallen musste, haben wir und vor allem Sie hier aus einer verzwickten Lage das Beste gemacht, um den Menschen durch ein Schaufenster den imposanten Blick auf die Leistungsfähigkeit der Region zu ermöglichen“, sagte sie. 87 Projekte seien nach der Gebietseinrichtung bereits realisiert worden, hohe Summen an Fördermitteln in die Projekte geflossen. Möglich wurde das, „weil alle an einem Strang gezogen haben und noch immer ziehen.“

Der Zusammenhalt sei nicht zuletzt Basis des Hallenbaus in Schönau gewesen und sei Fundament des nächsten Projektes, des Baus des MTB, das im Zentrum der Stadt entstehe. In diesem Gebäude werden in den kommenden zehn Jahren umgesetzt, was in Arbeitskreisen mit Vertretern des Regierungspräsidiums, der Bürgermeister und des Biosphärengebietes in den zurückliegenden Monaten besprochen und beschlossen wurde.

Schäfer erinnerte an die Partner, die Bestandteil des Biosphärenprogramms seien und sich in diesem Jahr über sieben weitere Betriebe freuen dürfen, die dem Biosphärengebiet zusätzlich den Rücken stärken. Sie rühmte die Ergebnisse des Naturgartenwettbewerbs, an dem 35 Gärtnerinnen und Gärtner teilnahmen und dessen Gewinner am Sonntag vorgestellt wurden, und sie kündigte an, dass ein weiterer Wettbewerb dieser Art zum Thema „Balkon- und Terrassen-Bepflanzungen“ anstehe.

Staatssekretär Andre Baumann ging auf die Notwendigkeit des Klimaschutzes ein und betonte, dass „das Biosphärengebiet hier seiner Zeit weit voraus“ und wohl auch „richtungsweisend und lehrreich“ für die Regierungen in Stuttgart und Berlin sei. „Ich bin sicher, dass wir von Ihnen hier viel lernen können“, um gerüstet zu sein für eine unserer großen Aufgaben, „den Aufwand der Landwirte, die mit dem Rücken zur Stallwand stehen, zu honorieren und den Wohlstand der Menschen in unserem Land zu sichern“.

Dem konnte der Landtagsabgeordnete Reinhold Pix (Grüne) nicht mehr viel hinzufügen. Es habe sich gelohnt, dass er sich damals für die Installation des Biosphärengebietes eingesetzt habe. Und zwar nicht nur wegen des „Hinterwälder Schmorbratens“, dessen Verzehr für ihn in die „höchste Genussklasse überhaupt“ einzuordnen sei. Moderiert wurde der Nachmittag von Kerstin Osygus (Gisinger Bau), musikalisch umrahmt von einem Ensemble der Stadtmusik Schönau. Im Laufe des Nachmittags gab‘s bei Talkrunden Spannendes zu hören über Naturgärten, über die neuen Gebietspartner, die Hinterwälder Wochen und zum Thema „Allmende 2.0“.

Bleibt nachzutragen, wer den ersten Naturgartenwettbewerb gewonnen hat: Christiane und Rolf Büchele (Dachsberg), Andrea und Peter Kempes (Dachsberg), Jochen Schmidt (Freiburg-Hirzberg) und Bärbel Schellinger (Sonderkategorie Bauerngarten, Zell-Adelsberg).