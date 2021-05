von sk

Das Biosphärenfest in Schönau, das für den 27. Juni geplant war, wird aufgrund der Corona-Pandemie erst am Sonntag, 3. Oktober, stattfinden. Das teilte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Stadt Schönau mit. „Die Verbindung von Erntedank mit dem Biosphärenfest bietet einen attraktiven Rahmen für unseren Herzenswunsch, diesen Tag gemeinsam mit der Bevölkerung zu feiern“, wird Bärbel Schäfer in der Mitteilung zitiert. „Wir setzen darauf, dass dies im Herbst wieder möglich sein wird.“ Das Biosphärenfest soll in der Innenstadt rund um das Rathaus stattfinden. Bürgermeister Peter Schelshorn: „Im Jahr des 50-jährigen Bestehens des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau freut es mich besonders, dass wir Ausrichter des Biosphärenfests sein können. Wir wollen zeigen, was unsere Stadt und unsere Raumschaft ausmacht, das Gemeinschaftsgefühl stärken und uns für die Herausforderungen der Zukunft rüsten. Ich bin zuversichtlich, dass wir es mit allen Beteiligten schaffen, eine gelungene Veranstaltung auf die Beine zu stellen.“ Zum Auftakt soll ab 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst stattfinden. Die Festeröffnung startet gegen 11.15 Uhr mit Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und Bürgermeister Peter Schelshorn.