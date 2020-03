von Martin Klabund

Hektische, ängstliche aber auch teilnahmslose Gesichter kann man derzeit in den Einkaufsmärkten beobachten. Während die einen sich schützen und den gebotenen Abstand einhalten, gehen die anderen sorglos und ohne Vorsicht zu Werke. Besonders gefährdet sind dabei die Angestellten des jeweiligen Marktes. Wir haben uns einmal im Schmidts Markt in Zell umgeschaut und mit dem leitenden Angestellten, Maximilian Schmidt, gesprochen.

„Wir haben Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die speziell auf unsere Angestellte ausgerichtet sind, installierten aber auch entsprechende Vorkehrungen für die Kunden“, sagt Maximilian Schmidt. So sei etwa jede Kasse mit einem sogenannten „Spuckschutz“ ausgerüstet worden, heimische Handwerker hätten diese für den Markt gefertigt. Die maximale Anzahl der Personen in den Pausenräumen wurde indes auf drei beschränkt. „Zudem haben wir jegliche Hygienemaßnahmen auf den Tisch geholt und entsprechend kommuniziert“, so Schmidt. Dazu zähle, dass die Mitarbeiter mit Schutzmasken und Handschuhen ausgerüstet und für ausreichende Orte der Desinfektion gesorgt wurde. Auch die Kunden finden direkt am Eingang einen für sie bereitgestellten Desinfektionsspender.

Innerhalb der Schmidts-Märkte-Gruppe wurde zudem ein Krisenteam gebildet, das als Ansprechpartner aber auch Informationsträger für die Mitarbeiter zur Verfügung steht, erklärt Schmidt. Angestellte, die älter als 60 Jahre sind und somit zur Risikogruppe zählen, müssten momentan nicht zur Arbeit kommen, es sei ihnen freigestellt. Durch ständige Kontrollen versuchen die Mitarbeiter, die Anzahl der im Markt befindlichen Personen zu beschränken. Schmidt: „Als Wert setzen wir hier maximal eine Person auf zehn Quadratmeter voraus.“ Für den Markt in Zell bedeutet dies eine zugelassene Höchstanzahl von 140 Personen im Markt. Und wie sieht es mit dem Sortiment aus? Die Bereiche mit offenen Lebensmitteln, wie die Salat-Theke und die Saftpresse, wurden in Zell eingestellt. Die Kunden werden indes gebeten, das Obst und Gemüse nur mit der dafür vorgesehenen Tüte anzufassen. Das Bäckerei-Café musste geschlossen werden, die Backwaren können allerdings weiterhin zum mitnehmen bezogen werden. Das WC ist aus Hygienegründen ebenfalls geschlossen.

Mit diesen umfangreichen Maßnahmen, die im firmeneigenen Krisenstab entwickelt wurden, stemmt sich der Markt gegen das Virus und versucht eine schier unlösbare Aufgabe zu bewältigen – denn eine Ansteckung kann gerade in Einkaufsmärkten geschehen. Die Bürger sind daher aufgefordert, sich an die Markierungen am Boden und die vorgesehenen Schutzmaßnahmen zu halten. Verkauft werden lediglich handelsübliche Mengen, „Hamsterkäufe“ sind untersagt.