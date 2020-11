von Gerald Nill

Der Teil-Lockdown trifft heimische Betriebe mit voller Wucht. Die Einbußen durch die Frühjahrsschließungen sind durchweg noch nicht wieder hereingeholt, als Corona zum zweiten K.O.-Schlag ausholt. Wir haben uns bei den Mittelständlern in Schopfheim umgehört, die ihre Türen wegen der Pandemie nun schon zum zweiten Mal schließen mussten.

Die Diskothek

Knüppelhart erwischt hat der Lockdown den Inhaber der Diskothek „Headliner“. Uwe Martens hat den Nachtclub erst im Februar dieses Jahres übernommen und wurde bereits im Folgemonat von der verordneten Schließung getroffen. „Im Frühjahr gab es noch 9000 Euro Soforthilfe“, blickt der Unternehmer zurück. „Das war okay.“ Diesmal sieht es anders aus. Jetzt kann er gerade mal 2000 Euro „Stabilisierungshilfe“ vom Staat beantragen. „Das ist gar nichts, zumal der Antrag diesmal nur vom Steuerberater gestellt werden kann“, bemängelt Martens. Ein Teil des Geldes geht also schon für den Berater ab. „Allein unsere Miete beträgt 5000 Euro im Monat“, beziffert der Inhaber die hohen laufenden Kosten. Noch geduldet sich der Vermieter. Aber er wie lange noch? Und wie viele an Verbindlichkeiten hat die Diskothek bis dahin angehäuft?

„Uns lässt man im Stich“, reagiert Martens sauer. Konzernen wie Lufthansa greife der Staat großzügig unter die Arme. „Die Mittelständler können sehen, wo sie bleiben.“ Einen enormen Aufwand habe der „Headliner“ im Sommer betrieben, um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten. Man habe Desinfektionsgeräte angeschafft und Plexiglasscheiben aufgestellt, alle Gäste erfasst. Das bedeute jede Menge Kosten und Aufwand. „Die Einnahmen deckten im Sommer so gerade die Einnahmen“, berichtet Martens. Mit Einführung der Sperrzeit 23 Uhr Ende Oktober war das Geschäft vorbei. Das Ungerechte: Auf privaten Feten kontrolliert keiner die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen und Corona kann sich dort viel besser ausbreiten.

Geschlossen: Aushang an einem Fitnessstudio | Bild: Gerald Nill

Das Fitnessstudio

Größtmögliche Sicherheit hat auch Ingrid Kretschmar, Inhaberin des Fitnessstudios „Bodygym“, aufgeboten, als ihre Einrichtung an der Hohe-Flum-Straße nach dem Lockdown im Frühjahr wieder öffnen durfte. Abstand in großzügigen Räumlichkeiten, Querlüften über große Fenster und eine Lüftungskuppel sowie Plexiglasscheiben und Baumwollhandschuhe der Besucher seien Bestandteile des Hygiene-Konzepts gewesen, so Kretschmar.

Das Konzept habe besonders die älteren Gäste. Sie seien die ersten gewesen, die nach der Aufhebung des Lockdowns im Frühjahr zurückkamen und sie blieben bis zuletzt. „Weil sie gemerkt haben, dass derjenige rostet, der rastet“, meint Kretschmar. „Deshalb tut mir die jetzige Schließung auch leid für unser älteres Stammpublikum“, bedauert sie. Die älteste Aktive sei 91 Jahre alt. Aktuell verleihe das Bodygym Fitnessgeräte an Mitglieder. Die Akquise neuer Mitglieder sei dieses Jahr ausgefallen.

Wie im Frühling seien teure Werbemaßnahmen genau in den Teil-Lockdown gefallen und so verpufft. Und in den warmen Sommermonaten unterschreibe keiner neue Verträge, sagt Kretschmar.

Das Kosmetikgeschäft

„Für unser Geschäft ist der zweite Lockdown katastrophal“, sagt Catherine Stutz vom gleichnamigen Kosmetikgeschäft an der Hauptstraße unumwunden. „Wir hatten das Geschäft im Frühjahr schon fünf Wochen geschlossen und die kosmetischen Behandlungen für acht Wochen.“ Jetzt fallen die Behandlungen erneut weg. Diese machen immerhin 40 Prozent des Umsatzes aus, während der Geschäftsbetrieb im Laden weiterläuft. Dennoch bringt Catherine Stutz viel Verständnis für die Corona-Maßnahmen auf: „Wir wollen doch keine italienischen Verhältnisse.“ Überhaupt, das Jammern liegt der Schopfheimer Unternehmerin nicht.

Dass sie bislang keine staatliche Unterstützung erhalten hat, weil sie die Bedingungen nicht erfüllt, sagt sie ohne Groll. Sie denke zuerst an die Situation ihrer Mitarbeiterinnen. 19 Beschäftigte, zum Teil in Teilzeit, stehen auf der Personalliste. „Beim ersten Lockdown hatten wir Kurzarbeit Null“, berichtet Stutz. „Wir haben das Kurzarbeitgeld aus eigener Tasche aufgestockt, damit die Mitarbeiterinnen aufs gleiche Netto wie vorher kommen“, sagt sie. „Das geht natürlich an unsere Reserven“, räumt sie ein und blickt sorgenvoll in die Zukunft. Wielange kann man diese Krise aushalten? Realistisch sei, dass die zweite Welle der Pandemie mindestens noch bis April geht. Der Blick gilt jetzt vorrangig dem Weihnachtsgeschäft. Da müssen die Kassen bei Kosmetik Stutz klingeln.

Das Busunternehmen

Walter Völz vom gleichnamigen Busunternehmen lässt sich nicht unterkriegen. Was für ein Jubiläumsjahr! Fast alle geplanten Reisen, die er mit seiner Frau auf der Hausmesse angeboten hat, sind geplatzt. Die Kundschaft stand vor dem Gelände im Lusring Schlange, um mitzufahren. Doch dann kam alles anders, der neue Luxusbus steht abgemeldet in der Garage. Aber Walter Völz lässt sich nicht unterkriegen. Als im Frühjahr die Spargel-Fahrt nicht möglich war, holte der Unternehmer acht Zentner Spargel zu seinen Kunden nach Schopfheim – und zeigt so, aus welchem Holz er geschnitzt ist. „Unsere Stammkunden kommen zu uns und machen uns Mut“, berichtet Völz. Darunter die 86-Jährige, die tröstet, es habe schon schlimmere Zeiten gegeben.

Neun Mitarbeiter zählt Völz, darunter vier Fahrer, die jetzt wieder Kurzarbeit schieben und Fahrrad statt Bus fahren. „Wir stehen ständig in Kontakt“, erzählt Völz. „Natürlich wird keiner entlassen.“ Der Blick geht nach vorne: Ende März, so die Hoffnung am Lusring, soll die neue Saison starten. „Ich bin vorsichtig optimistisch“, sagt Walter Völz und spricht die möglichen Impfungen an.

Jetzt werden Kalender an die Kunden verschenkt. „Wir lassen den Kopf nicht hängen und sehen Licht am Ende des Tunnels.“ Die Kundschaft sei heiß aufs Reisen, der Katalog für die neue Saison bereits gedruckt.