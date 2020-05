von Marlies Jung-Knoblich

Ein Loch hatte der Schopfheimer Haushalt zwar ohnehin schon – deswegen ist auch für Juli eine Klausursitzung geplant. Jüngste Beschlüsse des Gemeinderats aber sowie die Corona-Krise verschlimmern die Situation zusätzlich. Wohl mindestens 2,3 Millionen Euro fehlen allein jetzt im Ergebnishaushaushalt. Bürgermeister Dirk Harscher prognostizierte Sparbeschlüsse, die „wehtun werden“.

Ein großes Loch klafft in der Schopfheimer Finanzplanung. | Bild: Patrick Seeger/dpa

Stadtkämmerer Thomas Spohn zeigte in der Gemeinderatssitzung auf, wie es um den städtischen Haushalt aktuell bestellt ist. Die Lage sieht nicht gut aus für die Markgrafenstadt. Mit einer Verschlechterung von rund 2,3 Millionen Euro im Ergebnishaushalt ist zu rechnen. Zum einen, weil der Kämmerer wegen der Corona-Krise mit weniger Einnahmen kalkuliert, etwa bei der Einkommenssteuer (minus 1,5 Millionen Euro) und Umsatzsteuer (126.000 Euro weniger). Die Gewerbesteuer weist ein Minus von 272.000 Euro aus, was allerdings vergleichsweise moderat sei, erklärte Spohn.

Ebenfalls wegen Corona gehen der Stadt auch bei der Vergnügungssteuer (minus 200.000 Euro), bei den Gebühren für die Kitabetreuung und verlässliche Grundschule (minus 376.000 Euro) Einnahmen flöten sowie bei Hallengebühren, Parkgebühren, Bußgelder und Ähnlichem (minus 138.000 Euro). Dem stehen immerhin zwei „Plus-Posten“ entgegen: die Soforthilfe des Landes mit 244.000 Euro und Mehreinnahmen bei der Grundsteuer in Höhe von 100.000 Euro. Für Schutzmaßnahmen und die Verluste bei der Volkshochschule und der Musikschule gab die Stadt 109.000 Euro aus, Veranstaltungsabsagen schlugen mit 47.000 Euro zu Buche.

Unterm Strich verschlechtert sich der Ergebnishaushalt der Stadt derzeit um knapp 2,3 Millionen Euro. Dabei, so Spohn, sei aber noch nicht die weitere Corona-Entwicklung berücksichtigt, die „dramatische Lage des Stadtwaldes“ wegen Trockenheit, Borkenkäfer und Holzabsatz sowie die Frage, welche Unterstützung die Kommunen vom Land erhalten werden. Der Fachbereichsleiter Finanzen forderte die Stadträte auf, „kurzfristig Einsparbeschlüsse zu fassen“. Dies sei zwingend erforderlich, damit der bereits im Haushaltsplan ausgewiesene Verlust von rund 0,9 Millionen Euro nicht noch weiter anwachse.

Der Gemeinderat werde nicht darum herumkommen, bereits genehmigte Investitionen entweder zurückzustellen oder ganz zu streichen. In Frage kämen laut Spohn auch eine Haushaltssperre oder ein Nachtragshaushalt. Schon jetzt seien verwaltungsintern die Budgetverantwortlichen aufgefordert, Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken. Es seien auch bereits Maßnahmen und Aufgaben in Höhe von 1,3 Millionen Euro ermittelt, die derzeit zurückgestellt worden sind. Beschließen muss das aber der Gemeinderat im Juni.

Der Blick auf den aktuellen Finanzhaushalt macht die Situation nicht einfacher. Sind da doch auch schon Mehrkosten in Höhe von rund 400.000 Euro angelaufen (Nachfinanzierung der Halle Wiechs mit Außenanlage und erste Rate für die Garten- und Wiesentalbahn). Dazu kommen zwar beschlossene, aber in der Finanzplanung noch gar nicht berücksichtigte Investitionen für die Jahre ab 2021, die sich auf 4,4 Millionen Euro belaufen. Das sind im Einzelnen: Nachfinanzierung Lüftung Stadthalle (374 000 Euro), Nachfinanzierung Spielplatz Eisweiher (25.000), Mehrkosten bei Campus-Vergaben (818.000 Euro), der Umbau der Campus-Mensa (581.000 Euro), Abdichtung und Akustik der Friedrich-Ebert-Schule (1,2 Millionen), Erhalt des Technikgebäudes (995.000 Euro) und die Garten- und Wiesentalbahn (475.000 Euro). Das bedeute: Wenn im Ergebnishaushalt der „neue“ Fehlbetrag nicht ausgeglichen werden könne, „sind die nach der Priorität freigegebenen Maßnahmen um diesen Betrag zu kürzen“, hält Thomas Spohn fest. Gelinge das nicht, werde ein Nachtragshaushalt fällig.

Reaktion bei den Stadträten

Was er längst befürchtet habe, belegten jetzt die Zahlen, brach Thomas Gsell (SPD) das Schweigen im Rund des Gemeinderats. Angesichts dieser schockierenden Zahlen erinnerte er daran, dass in der Sitzung vor einer Woche eine Mehrheit im Gemeinderat noch Mehrausgaben (für den Technischen Beigeordneten und den Erhalt des Technikgebäudes der Friedrich-Ebert-Schule) beschlossen hatte. Fraktionskollege Peter Ulrich gab zu bedenken, dass angesichts dieser Lage vielleicht das Veto des Bürgermeisters gegen manche Entscheidung angebracht gewesen wäre. Ernes Barnet (Grüne) blieb gelassen: Die Verschlechterung des Haushalts sei mit bedingt durch die Corona-Krise, „doch wir hatten schon öfter finanzielle Probleme, und am Ende sah es wieder rosig aus. Also abwarten und gesund bleiben“.

„Das hilft nicht weiter“, entfuhr es Thomas Gsell. „Ein Nachtragshaushalt wäre die schlechteste Lösung“, sagte Heidi Malnati (CDU). Bürgermeister Dirk Harscher erinnerte an die Klausurtagung. Es sei über vieles gesprochen worden, doch die Umsetzung sei gescheitert. „Diesmal müssen wir Beschlüsse hinkriegen, die weh tun“, so Harscher.