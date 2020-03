von Sarah Trinler

Um möglichst viele Risikopatienten schnell auf das Coronavirus hin testen zu können, hat Dr. Andreas Koch bei der ehemaligen Wiesentalklinik in Zell eine Abstrichstelle eingerichtet. Täglich werden hier bis zu zwölf Personen getestet – wie bei einem Drive-In können sie im Auto sitzen bleiben.

„Wir haben hier in Zell optimale Möglichkeiten“, sagt Andreas Koch. Die Auffahrt zur Praxis und das dortige Vordach seien gute Voraussetzungen für eine Abstrichstelle. So müssten Patienten nicht aus dem Auto aussteigen, um getestet werden zu können. Ärzte haben nämlich die Anweisung bekommen, nicht in Räumen abzustreichen, und nach Möglichkeit keinen infizierten Patienten in die Praxisräume zu lassen, erklärt Koch. Dies habe ihn dazu bewogen, kurzerhand die Abstrichstelle in Zell einzurichten. Koch vertritt die Meinung, dass insgesamt mehr Tests durchgeführt werden müssten, um eine bessere Risikoabschätzung zu bekommen. „Zumindest bis Ostern sollten wir intensiv testen, eben bis die Neuerkrankungen nachhaltig zurückgehen.“

Im Gegensatz zur Abstrichstelle beim Kreiskrankenhaus in Rheinfelden, die von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) eingerichtet wurde, stemmt Andreas Koch die Organisation und Materialbereitstellung in Zell bislang selber. Dies habe durchaus auch Vorteile, da nicht übers Gesundheitsamt entschieden werden müsse, wer einen Abstrich bekommt, sondern der Zeller Hausarzt selbst entscheiden kann. „Wir haben allerdings nicht genug Material, um von jedem Patienten einen Abstrich zu machen“, betont Koch. Im Vorab-Telefongespräch müsse er daher selektieren. Ein schwer vorerkrankter Patient mit Symptomen werde abgestrichen, ein junger Mensch mit Symptomen, der nicht unmittelbaren Kontakt mit einem Infizierten hatte oder aus einem Risikogebiet kommt, hingegen nicht. Dieser werde dann – ohne Test – krankgeschrieben und in die häusliche Quarantäne verwiesen.

Zunächst sei die Abstrichstelle nur für seine Patienten gewesen, sagt Koch, doch Praxen aus dem Umkreis hätten schnell von der Stelle erfahren und ihre Patienten nach Zell geschickt. In den vergangenen zwei Wochen hat die Praxis rund 80 Personen getestet, davon seien etwa zehn Prozent positiv gewesen. Die Patienten stammen aus dem Wiesental sowie vom Hochrhein und dem Hotzenwald.

Koch geht davon aus, dass seine in der Praxis vorhandene Schutzausrüstung noch etwa vier Wochen ausreichen werde. Um Material zu sparen, werden nicht wie bisher jeweils Nase und Rachen abgestrichen, sondern lediglich ein Tupfer verwendet. Zudem werden alle Patienten pro Tag auf den gleichen Zeitraum bestellt, so könne Schutzausrüstung – die im Anschluss vernichtet werden muss – gespart werden. Inwiefern Koch Unterstützung von der KV oder einen Ausgleich bekommt, weiß er derzeit nicht, „aber das ist jetzt auch erstmal zweitrangig“.