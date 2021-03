von André Hönig

Mit Tests wird normalerweise Wissen abgefragt. In diesem Fall dienen sie jedoch dazu, Wissen zu erweitern – über mögliche Corona-Infektionen. Die Stadt dehnt ihre Teststrategie in Schulen aus. Neu sollen Schülerinnen und Schüler zukünftig zweimal pro Woche sich selber testen können. Es geht diese Woche zunächst probeweise los – in der Hoffnung, dass durch Vorreiter die Akzeptanz steigt und das Testen buchstäblich Schule macht, also weiter Präsenzunterricht ermöglicht.

Selbsttests an Schulen

Bisher konnte sich Schulpersonal kostenlos auf eine Coronainfektion testen lassen. Neu soll jetzt auch Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit offen stehen, sich zwei Mal pro Woche kostenlos testen zu lassen. Dass diese Tests „absolut freiwillig sind“, betonen Bürgermeister Dirk Harscher und Marcus Krispin, der federführend für die städtische Teststrategie zuständig ist, gleich mehrfach im Pressegespräch am Freitag. Sei dies doch ein sehr sensibles Thema. Verschiedenste Ängste und Sorgen seien da im Spiel. Umso behutsamer will die Stadt daher das Thema angehen. „Niemand wir gezwungen“, stellt Krispin klar. Ohnehin muss eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegen – „doch selbst dann kann ein Kind, wenn es nicht will, egal aus welchen Gründen, sagen, dass es den Test nicht machen will.“

Wichtig ist den Vertretern der Stadtverwaltung aber nicht nur, dass der freiwillige Aspekt dieses Angebots deutlich wird. Auch betonen sie ausdrücklich, dass die Schüler diese Tests selbstständig vornehmen – vom Deutschen Roten Kreuz geschultes Lehrpersonal leitet sie dabei lediglich an. Und auch auf eine dritte Botschaft legen Krispin und Harscher großen Wert: Die Schnelltests seien kinderleicht zu handhaben – und unbedenklich. Anders als andere Tests, bei denen das Stäbchen tief in die Nase gesteckt wird, „reicht es, leicht im vorderen Nasenbereich herumzustreichen“. Ein Vertreter des DRK habe bei einer der vier Schulungen, bei denen insgesamt 48 Lehrerinnen und Lehrer der sieben Schulen in städtischer Trägerschaft mitgemacht haben, das Ganze bildhaft so beschrieben: „Beim Nasebohren kommt man tiefer rein.“ Es gebe keinerlei Grund zur Befürchtungen, dass sich ein Kind verletzen könnte, so Krispin. „Das kitzelt nur etwas.“ Diese Unbedenklichkeit gilt erst recht für „Lollitests“, die die Stadt aber nur in geringer Anzahl zur Verfügung hat.

Wann geht es los?

Diese Woche soll das Programm erst einmal probeweise starten: Zum einen, um damit die Akzeptanz zu erhöhen, um nach den Osterferien flächendecken an allen Schulen loslegen zu können. Zum anderen aber auch aus pragmatischen Gründen. Die Stadt Schopfheim hat für den Auftakt vom Land zwar 2500 von 3000 bestellten Schnelltests erhalten. Wie es aber nach den Ferien weitergeht, ist noch unklar: Weder weiß die Stadt im Moment, wann die nächste Lieferung eintrifft, noch welcher Art diese Tests dann sein werden. Notfalls müsse die Verwaltung dann selber Tests beschaffen, an die Schulen ausliefern und mit dem Land abrechnen. „Das ist unbefriedigend“, findet Bürgermeister Harscher.

Im Moment berücksichtig die städtische Planung nur die sieben Schulen, bei denen sie der Träger ist. Die Christliche Schule Schopfheim (CSS) wartet noch auf Infos, wann sie Tests erhält. Ausgemacht sei, so die Auskunft der Schulleitung der Freien Evangelischen Schule Lörrach (FES) auf Nachfrage, dass über die Kommunen Tests auch an freie Schulen gehen sollen. Auf der Internetseite der Freien Waldorfschule war am Freitag zu lesen, dass eine mögliche Teststrategie für die Zeit nach den Osterferien in Bearbeitung sei.

Was passiert im „positiven“ Fall?

Das Testen soll möglichst sensibel erfolgen – das gilt gerade auch bei einem positiven Befund. In diesem Fall muss die Schülerin oder der Schüler von den Eltern abgeholt werden und sich in häusliche Isolation begeben. Danach ist ein PCR-Test vorzunehmen. „Die Schulen melden den positiven Fall an das Gesundheitsamt, dass die weiteren Schritte einleitet“, erläutert Krispin.

Aufruf von Harscher

Bürgermeister Harscher wünscht sich eine „möglichst groß, positive Resonanz“ auf das Testangebot – „es dient ja auch dazu, dass der Präsenzunterricht fortgeführt werden kann.“ Harscher weist aber darauf hin, dass es höchste Zeit sei, dass die Politik das vermehrte Testen noch viel mehr honoriere. Nicht nur in Schopfheim gebe es genügend Testangebote, so dass Öffnungszenarien wie etwa in Tübingen möglich sein müssten. Harscher denkt da an ein „24-Stunden-Ticket“, das es ermöglicht, „in ein Geschäft zu gehen und ein Restaurant besuchen.“ Harscher: „Da muss von der Politik dringend was kommen, damit wir wieder öffnen können.“ Vor allem geht es Harscher darum, „dass jetzt auch die kleinen Läden wieder auf haben dürfen, nicht nur die großen.“ Die Lage von so manchem werde „immer dramatischer.“ Harscher: „Viel Testen ohne Konsequenzen bringt nichts.“ Die Testbereitschaft würde sicher noch steigen, wenn es mit Vorteilen verbunden wäre.