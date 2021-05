von Roswitha Frey

Ein schwieriges Jahr im Zeichen der Pandemie spiegelt sich im Jahrbuch 2020 der Stadt Schopfheim, das nun im Rathaussaal vorgestellt wurde. Wie sehr Corona dem öffentlichen Leben der Markgrafenstadt den Stempel aufgedrückt hat, ist ebenso Inhalt dieser 36. Ausgabe wie interessante geschichtliche Beiträge über das Bezirksamt, über die NS-Zeit und Nachkriegszeit in Wiechs und die Rolle Schopfheims bei der Industrialisierung in Wehr.

Vor dem Hintergrund der enormen Herausforderungen dieser Corona-Zeit hob Bürgermeister Dirk Harscher die Bedeutung dieses „großartigen Nachschlagewerks“ hervor, in das Klaus Strütt wieder enorme Arbeit investiert habe. Aus der Sicht des Rathauschefs blickt Harscher in seinem Beitrag auf ein Jahr der Krise, der Lockdowns und einer sich stets verändernden Infektionslage zurück.

Corona habe das vergangene Jahr auch in Schopfheim bestimmt, „aber der Alltag ist nicht stehen geblieben“, sagte Strütt, der unermüdlich rührige Macher des Jahrbuchs. In Anwesenheit von fünf Autorinnen und Autoren ging er auf das druckfrisch vorliegende Buch ein. Direkt auf die Auswirkungen der Pandemie in der Stadt geht Nicolai Kapitz, Redakteur bei der Tageszeitung in Schopfheim, ein. Er schildert unter dem Titel „Schopfheim im Corona-Jahr“, wie die Pandemie den Alltag radikal geändert hat, wie im ersten Lockdown Schulen, Kitas, Hallen geschlossen wurden, wie Vereine, Kultur, Sport, Gastronomie von den Maßnahmen betroffen sind, wie Veranstaltungen, Märkte, Feste abgesagt werden, die sozialen Kontakte zum Stillstand kommen.

Er schildert aber auch, wie Schopfheim Schauplatz von Demonstrationen und Mahnwachen wird, und sich die Corona-Situation nach dem Sommer drastisch zuspitzt. Eingefügt hat Klaus Strütt ein Gedenkblatt für die Opfer der Pandemie, als Erinnerung an die Menschen, „die an dieser heimtückischen Krankheit erkrankt oder gestorben sind.“

Das Jahrbuch hat auch interessante historische Spurensuchen zu bieten. Klaus Strütt widmet sich der Geschichte des Bezirksamts Schopfheim von 1810 bis 1938. „Alle kennen das Bezirksamt, aber keiner weiß etwas über dessen Geschichte“, so Strütt, der ein dreiviertel Jahr lang intensiv in Stadt- und Staatsarchiv recherchiert hat, um Näheres herauszufinden über die Baugeschichte des Amtshauses, das 1821 fertiggestellt und 1905 erweitert wurde. Auch die historische Verwaltungsstruktur und die Lebensgeschichten der Amtsvorstände beleuchtet Strütt ausführlich. An Fotografien der damaligen Amtmänner, Oberamtmänner und Landräte heranzukommen, sei enorm schwierig gewesen, sagte Strütt.

Wie kapitalkräftige Geldgeber und Fabrikanten aus Schopfheim im 19. Jahrhundert die Industrialisierung in Wehr entscheidend beeinflussten, ist Thema des ehemaligen Wehrer Kulturamtsleiters Reinhard Valenta. Seine Schilderungen lesen sich wie ein historischer Wirtschaftskrimi.

Die Fasnacht 2020 konnte vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Schopfheim gerade noch über die Bühnen und Straßen gehen. Schon lange vor Corona vereinbart war der Beitrag von Jeannot Weißenberger über die Fasnacht in Schopfheim. Weißenberger hat viel Wissenswertes über das fasnächtliche Brauchtum, die Zinken der Narrenzunft Schopfheim und die Narrengruppen aus Fahrnau und Wiechs zusammengetragen. Der schön bebilderte Beitrag tröstet die Fasnachtsfreunde über die ausgefallene Narrensaison 2021 hinweg. Dass es in den 1930er Jahren in Schopfheim eine von Wirtin Frieda Pflüger betriebene vegetarische Gaststätte gegeben hat, die im Volksmund „D‘Graschuchi vo Schopfe“ genannt wurde, erfährt man in einem Beitrag von Museumsleiterin Ulla K. Schmid. Ein heikles Thema der Ortsgeschichte beleuchtet Ino Hodapp in seinem Beitrag „Die Gemeinde Wiechs im Wandel von der NS-Endzeit zur Nachkriegszeit“. „Es gehört Mut dazu, die Namen so deutlich zu nennen“, würdigte Strütt diese Aufarbeitung.

Von Hans Ulrich Seeber stammt das Porträt zum 80. Geburtstag von Professor Klaus Schubring, der als fundierter Autor den Lesern der Jahrbüchern bestens vertraut ist. Fachbereichsleiter Jürgen Sänger dankte Strütt für „die Herkulesaufgabe“, dieses so besondere Jahrbuch zusammenzustellen.

Das Jahrbuch 2020 der Stadt Schopfheim ist bei der Regio-Buchhandlung und in der Tourist-Information erhältlich. Es kostet 18 Euro, im Abo 15 Euro.