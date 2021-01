von rbr

Schopfheim/Steinen (rbr) „In Schopfheim sind wir über den Berg“, freute sich Kehat Merstetter, Leiter des Seniorenhauses Schopfheim am Freitag bei einer Videokonferenz im Steinener Mühlehof.

Mit dem „Berg“ gemeint ist der heftige Corona-Ausbruch sowohl im Haupthaus als auch in der Schopfheimer Dependance im ehemaligen Procurand-Pflegeheim, der beide Einrichtungen seit Anfang Dezember in Atem hielt. Und über den Stillschweigen bewahrt wurde – solange bis es nicht mehr ging. Gerüchte, dass sich die Zahl der Corona-Infizierten und Toten in den Mühlehof-Einrichtungen in Schopfheim und Steinen seit Dezember häufen würden, gab es schon länger. Am Freitag legten die Mühlehof-Verantwortlichen nun endlich im Rahmen einer Videokonferenz Zahlen auf den Tisch. Für Schopfheims Seniorenhaus meldete Kehat Merstetter dabei 15 Infizierte unter den 48 Bewohnern seit dem Ausbruch der Seuche am 11. Dezember. Vier von ihnen seien verstorben.

Von den 35 Mitarbeitern hätten sich elf infiziert- mehr als ein Viertel. Im Steinener Mühlehof, wo 140 Betagte leben, sind seit Dezember zehn Senioren verstorben. Inzwischen, so Merstetter, gehe es in Schopfheim, wo die Senioren in zwei ambulanten Wohngruppen und in Einzelwohnungen- von Fachkräften betreut – leben, wieder aufwärts. Stand Freitag sei man infektionsfrei, die letzten Bewohner und Mitarbeitet seien am Donnerstag aus der Quarantäne entlassen worden. Wochen höchster Anspannung liegen hinter Merstetter und seiner Mannschaft, auch das wurde am Freitag bei der Videokonferenz deutlich.

Es galt den Ausfall des Personals zu kompensieren, Angehörige zu beruhigen, Sterbende so gut es ging zu begleiten. Und es galt, so erzählt es Merstetter, die manchmal blank liegenden Nerven der unter Zimmerquarantäne gestellten Senioren zu beruhigen. „Einige kamen gut mit der Situation klar, anderen fiel die Decke auf den Kopf“, erzählt der Leiter über unterschiedliche Reaktionen.

Heftig fällt derweil die Kritik an der Informationspolitik des Haupthauses aus. Steinens Bürgermeister Gunther Braun gab gegenüber dieser Zeitung seiner Verwunderung darüber Ausdruck, vom Mühlehof über den Corona-Ausbruch in beiden Häusern nicht informiert worden zu sein.

Zu einer nachweihnachtlichen Corona-Impfaktion im Dezember war die Presse dagegen sehr wohl eingeladen worden.