von Nicolai Ernesto Kapitz

Wird aus dem Schopfheimer City-Bus mit festem Fahrplan ein Anruf-Taxi mit flexiblen Zeiten? Diesen Vorschlag jedenfalls legt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat für die erste Sitzung nach der Sommerpause am 19. September vor. 2024 läuft die Genehmigung für die Linie 9001 – den Schopfheimer Stadtverkehr – aus. Ab da soll ein per App oder Telefon buchbares, womöglich elektrisch fahrendes Nahverkehrstaxi den Nahverkehr in der Stadt und den Ortsteilen ermöglichen – übrigens auch dort, wo bislang kein Bus hielt.

Zurzeit laufen die Vorbereitungen für das Vergabeverfahren, das die Verkehrsleistungen ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2024 regeln wird. Bestandteil davon sind auch diverse Buslinien, darunter der Schopfheimer City-Bus. Momentan fährt der Kleinbus der Linie 9001 nach festem Fahrplan. Der von der Firma Deiss betriebene Bus steuert werktags im Stundentakt über drei verschiedene Routen die Ortsteile Wiechs, Fahrnau und Langenau an, am Samstag gibt es drei Fahrten. 35.000 Kilometer kommen so im Jahr zusammen, die Stadt fördert den City-Bus mit einem Zuschuss von jährlich 44.500 Euro.

Das ist auch nötig, denn die Stadt geht laut Vorlage davon aus, dass auch künftig kein Betreiberunternehmen den Bus ohne Zuschüsse kostendeckend betreiben kann. Und diese Zuschüsse sieht die Stadt „aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung“ eher steigen als sinken. Die Verwaltung rechnet laut Vorlage mit Kosten von bis zu rund 157.000 Euro pro Jahr.

Im Vergabeverfahren für die Buslinien gibt es noch eine kleine rechtliche Richtlinie: Die Hoheit bei der Vergabe von Verkehrsleistungen liegt beim Kreis, nicht bei der Stadt. Daher schlägt die Verwaltung eine „Kooperationsvereinbarung“ vor. Hier soll geregelt werden, dass der Kreis bei der Vergabe die Vorgaben der Stadt berücksichtigen muss. Und um diese Vorgaben geht es nun. Weil sich der Landkreis laut Vorlage ohnehin auf ein Misch-Angebot zwischen Linienverkehr auf den Hauptverkehrsachsen und in den Hauptverkehrszeiten und einem flexiblen On-Demand-Verkehr – also ein ÖPNV auf Anfrage – ausrichten werde, sei das auch für Schopfheim eine Lösung: „Für das Verkehrsgebiet der Stadt Schopfheim und den Ortsteilen wäre dann ein vollständiger On-Demand-Verkehr“ denkbar – gegebenenfalls mit Elektrofahrzeugen. Denn im Vergabeverfahren muss auch die sogenannte Clean Vehicle Directive – Gesetz über die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge – berücksichtigt werden.

On-Demand-Verkehr bedeutet flexible Mobilität auf Nachfrage. Fahrgäste buchen per App oder Telefon, werden an einem individuellen Startpunkt abgeholt und zum Wunschziel gebracht. Sie fahren allein oder mit anderen, die das gleiche oder ähnliches Ziel haben. Die Gemeinderatssitzung Montag, 19. September, 19 Uhr, findet nicht in der Stadthalle, sondern in der Wiechser Halle statt.

Angesichts all dieser Rahmenbedingungen schlägt die Stadt nun dem Gemeinderat vor, „den bisherigen Linienverkehr in einen entsprechenden On-Demand-Verkehr zu überführen, um entsprechende Synergien“ zu nutzen. Dies hätte laut Verwaltung einerseits den Vorteil, „dass ein klimafreundlicher, flexibler und nachfragegesteuerter Stadtverkehr entstehen kann“. Das wiederum hätte zum anderen die Folge, dass auch „den Wünschen aus den Ortsteilen Rechnung getragen werden“ kann. Ein ÖPNV auf Nachfrage kann nämlich auch in Raitbach, Schweigmatt, Kürnberg, Fetzenbach oder Sattelhof Passagiere abholen und nicht nur in den drei großen Orts- und Stadtteilen, die derzeit von der City-Bus-Linie 9001 bedient werden. Zur Verfügung stehen soll der Anruf-Taxi-Verkehr an Werktagen zwischen 5 Uhr und Mitternacht, an Wochenenden zwischen 7 Uhr und Mitternacht. Eine Anpassung und damit Verbesserung dieses Angebots sei im Gegensatz zu einem City-Bus mit festem Vertrag „flexibler“, der Anruf-Bus könnte also je nach Nachfrage auch häufiger, später oder früher fahren.

Wichtigster Punkt: Die Änderung soll Geld sparen. Zwar erwartet die Verwaltung, dass der innerstädtische ÖPNV „so oder so teurer wird“, so Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen auf Nachfrage. Allerdings sei das On-Demand-Angebot nutzungsorientiert, und damit für die Stadt wohl etwas günstiger als die befürchteten bis zu 157.000 Euro Zuschuss. Denn im Gegensatz zum aktuellen City-Bus würde ein Anruf-Taxi nicht leer fahren. Die Nutzer können das Verkehrsmittel bestellen. „On-Demand-Verkehre bedeuten flexible Mobilität auf Nachfrage“, erklärt die Sitzungsvorlage. Die Fahrgäste buchen das Taxi per App oder telefonisch, werden dann an einem individuellen Startpunkt abgeholt und zu ihrem Wunschziel gebracht. „Wer einen solchen Rufbus nutzt, fährt entweder alleine oder mit anderen, die das gleiche oder ein nahegelegenes Ziel haben“, so die Vorlage. Ein solches Angebot sei, so Cornelia Claßen, „in anderen Bundesländern längst gang und gäbe“.

In der Ratssitzung am 19. September wird ein Vertreter des Landratsamts erwartet, der einen Überblick über das On-Demand-Verfahren geben soll. Welche Änderungen vor allem bei den Tarifen auf die Fahrgäste zukommen, ob ein solches Anruf-Taxi tatsächlich zuverlässig zu jeder Zeit jeden Fahrgast in jedem abgelegenen Weiler abholen und befördern kann – solche Fragen sind derzeit noch offen und sollen in der Sitzung beantwortet werden, bevor der Rat einen Beschluss fasst.