von André Hönig

Auch wenn einige Stadträte beim Campus wegen der ständigen Kostensteigerungen bereits resigniert haben – eine Verteuerung des Teilprojekts Mensa/Technikgebäude wäre für viele Räte eine rote Linie – das machten sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Gleichwohl rechnet mancher am Ratstisch damit, dass das Projekt auf 40 Millionen Euro oder sogar darüber steigen könnte – mit Folgen für andere Projekte in der Stadt.

Der ursprüngliche Kostendeckel (24 Millionen Euro) ist beim Campus-Projekt zwar schon lange Geschichte. Stand Ende Mai etwa beläuft sich die Kostenprognose auf 37,5 Millionen Euro. Das berichtete Regine Steiner von der Projektsteuerung in der Gemeinderatssitzung. Das ist eine Erhöhung um 90.000 Euro im Vergleich zum Vormonat – und noch immer längst nicht das Ende der Fahnenstange.

Die explodierenden Baupreise schlagen sich jetzt auch beim Campus-Projekt nieder. Das zeigt sich etwa bei der Vergabe von vier Bauleistungen für den Sporthallen-Neubau, die der Gemeinderat am Montag beschloss (Schlosserarbeiten, Estrich sowie Mess- und Regeltechnik für Heizung und Lüftung). In der Summe ging es um 406.000 Euro – die Arbeiten sind damit 115.000 Euro teurer als budgetiert. Und das, obwohl etwa das neue Jugendzentrum (JUZ) statt eines fein geschliffenen Estrichs einen günstigeren Linoleumboden erhalten wird. Überhaupt sind beim Projekt Halle laut Steiner erst etwas mehr als 80 Prozent der Aufträge ausgeschrieben oder vergeben – daher sei wegen der Baupreissteigerungen noch mit mancher Verteuerung zu rechnen.

Auch bei der Sanierung des Altbaus könnte es noch Überraschungen geben. Beispielsweise sei eine erste Ausschreibungsrunde für die Heizungs- und Sanitärarbeiten erfolglos verlaufen. Jetzt müssten diese Arbeiten erneut ausgeschrieben werden. Die Baupreise aber – darauf wies auch Bürgermeister Dirk Harscher hin – erhöhen sich derzeit täglich. „Wir können heute nicht sagen, was ein Gewerk morgen kostet.“ Immerhin: Beim Projekt Schulneubau kann nicht mehr viel Unerwartetes auftauchen – 99 Prozent der Bauleistung seien mittlerweile vergeben. „Wir sind im Endspurt“, so Regine Steiner. Ziel ist es, dass die Friedrich-Ebert-Schule in den Sommerferien in den Neubau umzieht, damit die Sanierung des Altbaus richtig losgehen kann. Diese wiederum sollte innerhalb eines Jahres erfolgen, damit die Johann-Peter-Hebel-Schule im Sommer 2022 in den Campus einziehen kann. Das bedeutet aber auch Zeitdruck. Diese Kombination nun aus engem Fahrplan und explodierenden Baupreisen bereitet so manchem im Ratsrund Bauschmerzen.

Hellhörig wurden die Räte, als Steiner wie auch Martina Milarch (Gebäudemanagement) mit Blick auf das Teilprojekt Technikgebäude/Mensa andeuteten, dass die vom Architekten zugesagte Einsparung von rund 420.000 Euro möglicherweise nicht garantiert werden könne, wobei man aber derzeit „noch nichts Genaues sagen“ könne, der Entwurf und die Kosten würden erst nach der Sommerpause vorliegen.

Zur Erinnerung: Das Technikgebäude hätte eigentlich abgerissen werden sollen. Im Mai 2020 entschied aber eine Mehrheit auf Antrag der Grünen, dass das Technikgebäude erhalten bleiben soll. Das nun hat Auswirkungen unter anderem auf die Mensa, die in das Technikgebäude verlegt wird.

Im November bekam das für das Campus-Projekt federführende Architekturbüro 1 ZT GmbH grünes Licht, um auf Basis eines Vorentwurfs dieses Projekt detailliert auszuarbeiten – die grobe Kostenschätzung belief sich auf rund drei Millionen Euro, rund 420.000 Euro weniger als einige Monate vorher noch angenommen. Ernes Barnet (Grüne) gab zu Protokoll, ihm sei wichtig, dass der Campus unter 40 Millionen Euro bleibe – „das wäre mein Totpunkt“. Daher wäre er auch „ziemlich entsetzt“, wenn die „versprochene Einsparung“ bei Technikgebäude und Mensa ausbleibe. Weitere Mehrausgaben würde er „nicht einfach durchwinken“.

Das Büro habe den Zuschlag nur deshalb bekommen, weil es die Einsparung versprochen habe. Vielleicht sollte sich die Stadt daher jetzt schon Gedanken über Alternativen machen. Auch für Peter Ulrich (SPD) ist die Situation „äußerst unbefriedigend“: Der Gemeinderat stehe jetzt wie das Kaninchen vor der Schlange und müsse abwarten, was da im September herauskomme. „Am Ende sind wir dann wieder unter Zeitdruck und haben keine andere Wahl, als das abzunicken.“ Für ihn stelle sich die Frage, ob und wie die Stadt „steuernd eingreifen“ könne.

Thomas Gsell (SPD) stellt fest, dass sich im Gemeinderat „Fatalismus und Resignation breit mache“. Er persönlich sei sich sicher, „dass selbst 40 Millionen nicht reichen“. Das Projekt werde „zu einem schwarzen Loch, mir wird langsam schwindlig bei der Sache“. Wenn die Kosten noch weiter steigen, „müssen wir in Schopfheim andere Projekte auf den Prüfstand stellen, irgendwo die Bremse reinhauen und sagen, dieses oder jenes geht nicht oder erst in fünf, sechs, sieben Jahren“. Heidi Malnati (CDU) erinnerte daran, dass der Architekt „wortwörtlich gesagt hat, es wird billiger. Da drauf setzen wir.“

Für Thomas Kuri (CDU) wäre es nicht akzeptabel, wenn sich das Büro einer Kostenoptimierung verweigern würde: „Ich werde mich nicht erpressen lassen.“ Die Stadt habe auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Martina Milarch stellte allerdings klar: „Die einzige Steuerungsmöglichkeit, die wir haben, wäre, dass sie als Gemeinderat den Entwurf ablehnen.“ Natürlich wäre es denkbar, so Bürgermeister Dirk Harscher, beim Technikgebäude erst mal nichts zu machen – ihm wäre es aber lieber, „den Campus sauber abzuschließen“. Zumal die Baupreise in einem Jahr womöglich noch höher seien.

Unabhängig davon kündigte Martina Hinrichs (SPD) in der Sitzung an, künftig Vergaben generell nicht mehr zuzustimmen, wenn die Kosten höher seien als geplant. „Ich mache das nicht mehr mit.“ Auch missfalle ihr die Art, wie die ständigen Kostensteigerungen vorgetragen würden. Das wirke wie „ein nettes Achselzucken“. Überhaupt habe sie sich mehr Einsparungen von der Projektsteuerung erhofft. Regine Steiner erwiderte, dass es ihr „keineswegs angenehm ist, immer Kostensteigerungen vorzutragen“. Auch versicherte sie, dass „wir bemüht sind, an jeder Stellschraube zu drehen“. Allerdings erinnerte sie daran, dass die Projektsteuerung erst nachträglich mit ins Campus-Boot geholt worden sei, als vieles schon auf den Weg gebracht war. „Die wirklichen Geldhebel aber werden ganz am Anfang gestellt.“ Es sei schwierig, nachträglich „das einzuholen, was in der Vorentwurfplanung passiert ist“.