von Nicolai Ernesto Kapitz

Wo geht es hin mit dem immer teureren Campus-Mammutprojekt? War in den vergangenen Monaten eigentlich Konsens gewesen, dass der Zeitpunkt, die Reißleine zu ziehen, längst vorüber ist, so machten am Montag im Gemeinderat angesichts der neuesten Zahlen und Vorgänge ganz neue Ideen die Runde: Schulneubau und Sporthalle samt Jugendzentrum sind schon im Bau und bleiben unberührt. Doch was Mensa und Technikgebäude angeht, war auf einmal von einer notdürftigen Sanierung statt von einem teuren Neubau die Rede.

„Wenn wir so weitermachen, wird das ein Millionengrab“, sagte Bürgermeister Dirk Harscher, nachdem Projektsteuerin Regine Steiner die neuesten – hässlichen – Zahlen präsentiert hatte. „Vielleicht ist es auch schon ein Millionengrab.“ Dabei war es nicht einmal so sehr die Summe, um die es an diesem Montag ging, die den Bürgermeister und die Stadträte so ärgerte. Schließlich machen die nun aufgetauchten Verteuerungen – wie Gebäudemanagerin Martina Milarch erklärte – im Kontext der Gesamtkosten gar nicht so viel aus. Rund 202.000 Euro mehr als geplant kosten neue Türen, Brandschutztore und Elektro-Anschlüsse. Es waren vielmehr die Vorgänge und die aus Sicht vieler immer noch mangelnde Transparenz in vielen Schritten, die manchen Räten und auch dem Bürgermeister so deutliche Worte entlockten, wie man sie in vielen Jahren der Campus-Debatte dann doch selten gehört hatte.

„Ich habe inzwischen ein ganz kritisches Gefühl“, sagte der Bürgermeister. „Und ich sehe die Stimmungslage.“ In der Tat: Als seinerzeit die Germanen in Rom einmarschierten, dürfte die Stimmung im Senat besser gewesen sein. Das liegt vor allem an aus Sicht vieler Räte zu eilig zu beschließenden Vergaben. Es waren am Montag die Beschaffung der Brandschutztüren und -tore (insgesamt 57.000 Euro teurer als geplant) und vor allem eine ungeplante Teuerung bei den elektrischen Leitungen zur neuen Halle (145.000 Euro teurer als geplant) abzusegnen. Allein diese Summe nahm mancher im Rat als „Frechheit“ auf.

Doch den Räten ging es ums große Ganze. „Ein Privatmann könnte nie so bauen. Ich hätte den Bauherrn längst zum Teufel gejagt“, sagte Grünen-Fraktionschef Ernes Barnet mit Kritik in Richtung des verantwortlichen Linzer Architekturbüros. „Ich habe heute um 15.45 Uhr die Unterlagen bekommen. Das ist viel zu spät. Wir können hier immer nur reagieren, nichts mehr machen und müssen zu allem Ja sagen“, ärgerte sich CDU-Stadtrat Thomas Kuri. „Es scheint mir, als müssten wir das alles nur noch ertragen, bis es fertig ist und wir bei 40 oder 41 Millionen Euro landen.“ So weit ist die momentane Schätzung davon gar nicht mehr entfernt: 36,6 Millionen Euro sind es im Moment. Bevor Regine Steiner die Projektsteuerung vor rund einem Jahr übernommen hatte, war man am Ratstisch noch von 30,7 Millionen ausgegangen.

Angesichts dieser Zahlen ist nun auch die CDU dazu übergegangen, Beschlüsse zum Campus nicht mehr mitzutragen. Nachdem in den vergangenen Sitzungen bereits Grüne und Unabhängige regelmäßig ihre Zustimmung verweigert hatten, stimmten nun die Christdemokraten mehrheitlich sogar gegen die Vergaben. Die neuen Türen gingen gerade so mit den Stimmen von SPD und Freien Wählern durch, bei den Elektro-Leitungen soll der Bürgermeister nachverhandeln.

Fraktionschef Peter Ulrich deutete jedoch an, dass auch die SPD nicht mehr wirklich an ein gutes Ende dieser Kostenspirale glaubt. „Was ist der Plan B?“, wollte Ulrich wissen und schlug vor, „signifikante Bestandteile“ des Projekts zurückzustellen. Und angesichts der „Fragezeichen und Resignation“ im Rat lenkte Bürgermeister Dirk Harscher – nach eigener Aussage „am Rande der Verzweiflung“ – die Diskussion schließlich auf einen „Notnagel“: Es sei möglich, Teile der Sanierung des Altbaus sowie den Abriss und den Neubau von Mensa und Technikgebäude vorerst auf Eis zu legen. Der Schulneubau biege gerade auf die Zielgerade ein, der Neubau der Halle ist in vollem Gang – aber die noch nicht begonnenen Arbeiten könnten verschoben werden und die Gebäude könne man „für vier Millionen notdürftig herrichten“.

Stadtverwaltung und Projektsteuerung ließen allerdings durchblicken, dass man damit kaum etwas gewinnen würde: „Die Kosten laufen trotzdem weg“, sagte Dirk Harscher. „Ich möchte diesen Weg nicht gehen.“ Und Martina Milarch machte deutlich, dass bei der Gegenüberstellung von Fertigbauen und Aufschieben sehr genau abgewogen werden müsse: Wenn sich die Baukosten weiterhin so entwickeln wie jetzt, sei ein Weiterbau in vier bis fünf Jahren noch teurer. Dirk Harscher jedenfalls will zunächst einmal das Linzer Architekturbüro ins Gebet nehmen: „Es ist fünf vor zwölf. Wir müssen Klartext reden und deutlich machen, was wir wollen. Wir brauchen die Informationen frühzeitiger.“ Er wolle dem mit den Planungen beauftragten Architekten „die Leviten lesen“.