von Andrè Hönig

Warum genau eigentlich wird der Friedrich-Ebert-Schulcampus immer teurer? Darauf gibt es jetzt eine detaillierte Antwort vom Projektsteuerungsbüro.

Das Büro war in die Kritik geraten, weil dessen Budget um 190.000 Euro aufgestockt werden soll. Hintergrund ist, dass das Stundenkontingent des Büros bereits jetzt zur Halbzeit des Bauprojekts aufgebraucht ist. Ursprünglich waren für die Projektsteuerung bis zum Ende der Bauarbeiten Ende 2022 – also für 53 Monate – 3500 Arbeitsstunden und ein Budget von knapp 480.000 Euro kalkuliert worden.

Der Gemeinderat hatte in der September-Sitzung die Zustimmung zur Budget-Erhöhung verweigert und Nachverhandlungen gefordert – auch vor dem Hintergrund, dass sich der Bau stetig verteuert und sich der Gemeinderat von der Projektsteuerung eigentlich eher Einsparungen erhofft hatte.

Tatsächlich beläuft sich die aktuelle Kostenschätzung auf 37,3 Millionen Euro. Ausgehend von der Kostenprognose vom März 2019, die sich auf 27,7 Millionen Euro belief, bedeutet das eine Steigerung von rund zehn Millionen Euro.

Wie nun aus einer detaillierten Übersicht für die nächste Gemeinderatssitzung am kommenden Montag hervorgeht, haben der Bauherr und der Nutzer – also Stadt und Gemeinderat sowie die Schulen – an dieser Verteuerung durchaus einen gewichtigen Anteil. Allein 2,6 Millionen Euro gehen demnach auf das Konto von Änderungswünschen und Beschlüssen des Gemeinderats. Dabei geht es unter anderem um den nachträglich beschlossenen Erhalt des Technikgebäudes, aber etwa auch viele Einzelmaßnahmen wie Schallschutz – und nicht zuletzt den Umstand, dass der Bau noch umgeplant werden musste, um ihn an die neue Erdbebennorm anzupassen.

Weitere 1,3 Millionen Euro Mehrkosten fallen an, weil vergessen worden war, den Erdaushub und die Entsorgung im Budget zu berücksichtigen. Ein weiterer dicker Brocken mit derzeit geschätzt 2,8 Millionen Euro wiederum ist den zwischenzeitlich gestiegenen Baupreisen geschuldet – ein Posten, auf den die Planung „keinen Einfluss“ hatte, wie es in den Unterlagen heißt.