von Nicolai Ernesto Kapitz

Der Schopfheimer Schulcampus hält die nächste teure Überraschung bereit: Der Gemeinderat musste am Montag zähneknirschend den teilweisen Austausch von Zwischendecken im altehrwürdigen Schulhaus der Friedrich-Ebert-Schule genehmigen. Die alten Decken würden im Sanitärtrakt statische Probleme verursachen, versicherte der Planer. Inklusive Einsparungen bei den neuen Akustikdecken kommen so Zusatzkosten von rund 540.000 Euro zusammen. Zusätzlich verzögert sich der Hebelschule-Umzug.

Die Zuhörer in der Stadthalle erlebten eine Mischung aus Geschichtsstunde und ärgerlicher Debatte: Einerseits wurde der Gemeinderat in einem kleinen archäologischen Fachvortrag darüber aufgeklärt, wie man im Jahr 1906 mit Beton gearbeitet hat. Mathias Seyfert vom Planungsbüro A1 präsentierte die Ergebnisse von Untersuchungen im Altbau. Bei Probebohrungen waren die Zwischendecken des alten Schulhauses genau untersucht worden. Was die Gutachter fanden, war – so Seyfert – „mehr als abenteuerlich“. Seinerzeit, sprang die städtische Gebäudemanagerin Martina Milarch dem Planer bei, „hat man mit Beton noch experimentiert“. Diese Ausgrabungsergebnisse waren so interessant, dass Grünen-Stadträtin Marianne Merschhemke wissen wollte, ob die Decken unter Denkmalschutz stünden und überhaupt ausgetauscht werden dürfen. Milarch: „Es bleiben ja noch genug alte Decken übrig.“

Eine insgesamt 14 Zentimeter dicke Schicht aus stahlbewehrtem, bröseligem Beton-Brei, gedeckt mit Ziegeln hält seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts das Gewicht von abertausenden Lehrern und Schülern aus, die durch die Korridore spazieren und dann und wann auch mal auf die Toilette müssen. Um die ging es nämlich am Montag: Der Sanitärtrakt muss runderneuert werden und weil „die bestehenden Decken nicht einmal eine neue Leuchte aushalten“ und außerdem den Brandschutzanforderungen nicht mehr gerecht werden, so Seyfert, müssen sie raus und durch komplett neue Stahlbetonböden ersetzt werden. Saniert werden soll der Altbau außerdem mit modernen Akustik-Decken. So etwas war zwar vor einigen Jahren schon einmal eingebaut worden, „aber wer auch immer das damals gemacht hat: Er wusste nicht, was er tat“, sagte Mathias Seyfert. Die Akustikdecken seien teilweise so befestigt worden, dass die tragende Schicht beschädigt wurde. Die alten Decken jedenfalls könne man keinesfalls mit zusätzlichem Gewicht belasten. Weil genau das im Sanitär-Trakt auf insgesamt rund 100 Quadratmetern aber nötig ist, kam der Gemeinderat um eine Zustimmung zu den Mehrkosten nicht herum. „Wer schonmal ein altes Haus saniert hat, weiß, dass es da Überraschungen gibt“, sagte Bürgermeister Dirk Harscher beschwichtigend.

Räte: Planer hätte Risiko besser abschätzen müssen

Ohne Kritik ging es gleichwohl nicht ab: „Wer das professionell macht, kann so etwas vorhersehen“, sagte Grünen-Fraktionschef Ernes Barnet – nach eigener Auskunft im privaten Bereich ein erfahrener und leidgeprüfter Altbau-Sanierer. Barnet monierte, dass das Risiko bei der Sanierung des alten Schulhauses zu niedrig eingeschätzt worden war. „Aber ich habe auch keine Lust mehr zu diskutieren.“ Auch SPD-Chef Peter Ulrich wollte den Planer nicht ohne Kritik aus der Sitzung entlassen: „Ich verstehe nicht, wie man das nicht vorher wissen konnte. Vor zehn Jahren, als die Planungen begannen, wusste man doch auch schon, wie 1906 gebaut wurde.“ Hildegard Pfeifer-Zäh, Fraktionschefin der Freien Wähler, sprang dem Planer bei: Es sei seitens der Projektsteuerung „genau darauf hingewiesen worden, dass es da hohe Risiken gibt“. Seyfert selbst erklärte, dass man erst bei Untersuchungen genau wisse, was sich hinterm Putz verbirgt. „Man kann nicht von Anfang an alles sondieren“, sagte der Planer. „Die Schule ist ja in Betrieb“, darauf müsse man Rücksicht nehmen.

Apropos Schulbetrieb: Die Decken-Probleme bringen den Ablauf der Arbeiten ordentlich durcheinander. So wird für die komplette Sanierung des Altbaus nun ein ganzes Jahr veranschlagt, währenddem die Schüler der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule in den fertiggestellten Neubau umziehen werden. Erst wenn der Altbau fertig ist, hat auch die Johann-Peter-Hebel-Förderschule Platz. Deren Umzug wird sich um ein Jahr verzögern und erst im Jahr 2022 stattfinden, so Seyfert. Die Gesamtkosten gehen derzeit Richtung 36 Millionen Euro.