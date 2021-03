von Nicolai Ernesto Kapitz

In den derzeitigen Streit um die Ablagerung von angeblich giftigem Straßen-Erdaushub an verschiedenen Stellen im Kleinwiesentäler Wald hat sich nun der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eingeschaltet. Der BUND kritisiert das „Abkippen“ von Erdaushub in den Wäldern innerhalb eines Biosphärengebiets unabhängig davon, ob dabei Gesetze verletzt wurden oder nicht: „Bauschutt hat im Wald nichts verloren. Der Außenbereich ist keine Deponie.“ Der Schutt solle sofort wieder entfernt werden.

Die Frage, ob im Kleinen Wiesental unter Umständen mit giftigem Teer belastetes Material zur Befestigung von Waldwegen verwendet worden ist, beschäftigt zur Zeit die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen. Die Windkraft-kritische Bürgerinitiative Schwarzwald Gegenwind – sie firmiert inzwischen als Verein unter dem Titel „Schwarzwald Vernunftkraft“ und stellt sich gegen den geplanten Bau von Windrädern am Zeller Blauen – hatte eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Über eine Karlsruher Anwaltskanzlei wird hier der „dringende Verdacht der rechtswidrigen Verbringung und Ablagerung von PAK-haltigem Straßenabraum im Wald und in Quellgebieten und auch in einem Gewässer durch Abrutschen aufgrund unsachgemäßer Lagerung“ vorgebracht. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe – kurz PAK – gelten als krebserregend. Der Abraum stamme aus den Nahwärme-Baustellen in Wies, Tegernau und Neuenweg. Zudem hätten Anwohner beobachtet, dass auch Schutt von einer Baustelle der Elektrizitätswerke Schönau (EWS) ins Kleine Wiesental gefahren worden sei.

Auch laut BUND gelte es „abzuwarten, in welchen Punkten die Staatsanwaltschaft das Verfahren weiterführen wird (etwa Gefährdung des Trinkwassers) und in welchen nur Ordnungswidrigkeiten vorliegen“, schreibt Markus Wursthorn aus dem Vorstand des BUND Region Hochrhein. „ Was aber auf den ersten Blick offenkundig ist, bevor man irgendwelche Analysen genommen hat: Der Aspekt der Entsorgung, das heißt das Abkippen des Bauabfalls im Wald, scheint gegenüber dem Zweck Wegebau Priorität zu haben.“

Auf kleinen Waldwegen seien „unnütze Wendeplätze“ entstanden, „bei der Richtstatt wurde meterhoch Material für einen Holzlagerplatz aufgeschüttet, als ob man Holz nicht auch anders lagern könnte“. Auffällig sei, dass mehrere Baumstämme meterhoch von Bauschutt umschüttet sind. „Diese Bäume werden sicher absterben, da ihre Wurzeln ersticken“, so Wursthorn in der Mitteilung. Dasselbe sei auch bei einer „großen und hässlichen Aufschüttung im Wald hinter den Belchenhöfen der Fall, die offensichtlich ein Materiallager für einen aus unserer Sicht überflüssigen Forstweg darstellt, da das Gebiet schon ausreichend erschlossen ist“.

Die überdimensionierten Aufschüttungen schaden aus Sicht des BUND dem Wasserhaushalt des Waldes nicht nur durch etwaige Schadstoffe, sondern allein schon durch ihre Barrierewirkung für die Bäche. „Wir befürworten grundsätzlich ein Recycling von Bauschutt für Baumaßnahmen, das entspricht den Grundsätzen einer Kreislaufwirtschaft“, so die Mitteilung. „Doch ist dieses Material nicht, wie es für Wegebau erforderlich wäre, sortiert und aufbereitet, wie es auch in der Anklageschrift bei der Staatsanwaltschaft steht: Da fallen einem Bruchteile von Betonröhren, Plastikrohre und gar Fetzen von Plastikfolie auf und überall finden sich schwarze Brocken von Asphaltaufbruch.“ Außerdem könne man solches Material „eher für Bauprojekte auf sowieso schon belasteten und ökologisch nicht wertvollen Flächen im Innenbereich von Siedlungen und etwa in Industriegebieten einsetzen“. In der Mitteilung wird BUND-Naturschutzreferentin Christiane Fabricius zitiert:„So etwas ist Umweltfrevel. Bauschutt hat im Wald nichts verloren, der Außenbereich ist keine Deponie.“

Was für den BUND aber schwersten wiegt: „All diese Vorfälle im Kleinen Wiesental fanden in einem Biosphärengebiet statt. Biosphärengebiet heißt ein Gebiet, in dem besonders viel auf Nachhaltigkeit geachtet wird und das wird mit recht reichlichen Steuermitteln bezuschusst, um den besonderen Schutzstatus des Gebietes zu erhalten.“ Es stelle sich die Frage, ob es das Ziel eines Bürgermeisters Gerd Schönbett und eines Försters Joachim Trautwein sein kann, Bauschutt, der mit Ausbauasphalt sowie teerhaltigem Straßenaufbruch verseucht ist, einfach in den Biosphärenwald zu kippen. Der BUND hinterfragt, „ob sich das Kleine Wiesental überhaupt noch mit dem Namen Biosphärengebietskommune schmücken kann“ und damit auch, ob im Falle einer Aberkennung dieses Status‘ die erheblichen Zuschüsse für die Talkommune dann nicht zurückerstattet werden müssen. Der BUND fordert die sofortige Entfernung des Bauschutts aus dem Biosphärenwald.

Das, so Bürgermeister Gerd Schönbett auf Nachfrage, komme nicht infrage. Der Wald sei im Kleinen Wiesental nun einmal nicht idealtypisch reines Erholungsgebiet, sondern ein Wirtschaftszweig, „über den auch Geld reinkommen muss“. Daher müsse auch eine gewisse Infrastruktur für die Forstwirtschaft vorhanden sein, wozu Wendeplätze, Holzlagerplätze und stabile Wege gehören. Darauf, dass das Kleine Wiesental im Biosphärengebiet liegt, habe der Einbau von Erdaushub keine Auswirkung. Im Übrigen betont Schönbett, dass es sich nicht um Bauschutt handle, sondern um beprobten und für unbedenklich befundenen Erdaushub.

Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen konnte auf Nachfrage keine neuen Ermittlungsergebnisse zu dem Fall nennen. Es liefen derzeit Vorermittlungen, die zur Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens führen könnten.