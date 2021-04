von Nicolai Ernesto Kapitz

Rund 500 Utzenfelder Bürger sind am kommenden Sonntag zur Wahl eines neuen Bürgermeisters aufgerufen. Amtsinhaber Harald Lais tritt nach 24 Jahren im Amt nicht mehr an – in Hartmut Schwäbl und Martin Wietzel treten zwei aktuelle Gemeinderäte an, seine Nachfolge anzutreten. Die Wahl wird – ähnlich wie die Landtagswahl vor einigen Wochen – unter Corona-Bedingungen und damit mit verschärften Hygieneregeln stattfinden. Das einzige Wahllokal ist von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Zwei Kandidaten treten am Sonntag an: Hartmut Schwäbl.... | Bild: Sarah Trinler

...und Martin Wietzel. | Bild: Sarah Trinler