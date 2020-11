von Hans-Jürgen Hege und Nicolai Kapitz

Für viele überraschend ist bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Fröhnd Amtsinhaberin Tanja Steinebrunner nicht im Amt bestätigt worden. Die Bürgermeisterin erhielt nach dem Urnengang und seiner Auszählung lediglich 29,19 Prozent der Stimmen. Die Wähler hatten deutlich öfter den Namen des Gemeinderats Stefan Keller, der gar nicht als Kandidat zur Wahl angetreten war, auf die Stimmzettel geschrieben. 41,61 Prozent der Stimmen erhielt Keller, der das Amt allerdings gar nicht will. Damit wird ein zweiter Wahlgang am 22. November nötig.

Ob es ein Erdrutsch war? Jedenfalls gab es nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses bei der Bürgermeisterwahl sehr viele sehr lange Gesichter: „Es gibt einen zweiten Wahlgang“, kündigte der stellvertretende Bürgermeister Horst Matterer an. Und dann nannte er den Anwesenden bei der Stimmauszählung am Sonntag in der Gemeindehalle Zahlen, die einige in der Runde, darunter Landrätin Marion Dammann, Häg-Ehrsbergs Bürgermeister Bruno Schmidt, seinen Zeller Kollegen Peter Palme und nicht zuletzt den Vorsitzenden des Gemeindeverwaltungsverbandes, Schönaus Bürgermeister Peter Schelshorn, vielleicht nicht komplett, aber doch in ihrer Deutlichkeit mehr als überraschten: Tanja Steinebrunner, als amtierende Bürgermeisterin die einzige Kandidatin, erhielt 29,19 Prozent der Stimmen, Gemeinderat Stefan Keller kam auf 41,61 Prozent, Tobias Böhler wollten 9,4 Prozent der Fröhnder als Bürgermeister, Claudia Behringer favorisierten 20 Wähler (6,71 Prozent) und immerhin 39 Stimmen (13,09 Prozent) gab es für ein Mischmasch an Kandidaten quer durchs Dorf. Wahlberechtigt waren 401 Fröhnder, gewählt haben 311 oder 77,6 Prozent vor allem per Brief, ungültige Stimmen gab es 13, gültige 298.

Nun müssen die Karten neu gemischt werden, denn keiner der Kandidaten kam über die beim ersten Wahlgang maßgebliche Zahl von 50 Prozent der Stimmen. Bis Mittwoch läuft die erneute Bewerbungsfrist, dann geht es erneut in den Wahlkampf, der am 22. November beim zweiten Wahlgang endgültig entschieden wird. Ob Tanja Steinebrunner nochmals antritt, konnte sie am Sonntag noch nicht sagen. Zu tief saß der Stachel, den ihr die Fröhnder verpasst haben. 87 Stimmen als Amtsinhaberin gegenüber 124 von Stefan Keller, der gar nicht kandidierte, waren dann doch etwas zu deutlich.

Stefan Keller erklärte allerdings am Sonntagabend auf Nachfrage, dass er das Amt gar nicht antreten würde – auch wenn er beim zweiten Wahlgang wieder auf den Stimmzetteln auftauchen würde. „Ich habe da keine Ambitionen und werde das Amt nicht annehmen. Ich denke, das war eine Protestwahl. Es gab Dinge, die nicht zur Zufriedenheit der Bevölkerung gelaufen sind.“ Er habe zwar angesichts einer von Bürgern lancierten Aktion mit Wahlplakaten und Bannern, die seinen Namen trugen, „schon mit ein paar Stimmen gerechnet, aber nicht mit so vielen“.