von André Hönig

Herr Harscher, in diesem Corona-Jahr ist für Sie als Bürgermeister vieles anders. Inwiefern beeinträchtigt das Virus auch ihr Privatleben als Familienvater – sprich jetzt im Sommer die Urlaubsplanung?

Ich habe jetzt tatsächlich drei Wochen Urlaub, wobei ich an einzelnen Tagen aber im Büro sein werde. Eigentlich hatten wir wegen der Corona-Krise erst gar nichts bezüglich Urlaub geplant. Wir haben jetzt aber kurzfristig doch noch eine Woche in Österreich eine Ferienwohnung in den Bergen gebucht – extra so, dass wir weg sind vom Trubel.

Stichwort Trubel: Die Corona-Krise bescherte Ihnen und der Verwaltung gerade im Frühjahr turbulente Momente. Gerade in dieser Schockphase im Frühjahr sind Sie aber vorangegangen mit einer bemerkenswert offensiven Informationspolitik – wie der Veröffentlichung von Fallzahlen und regelmäßigen Pressegesprächen. Wie war die Reaktion darauf?

Sehr positiv. Aus der Bürgerschaft habe ich sehr viel Zuspruch dafür bekommen, dass wir so offen kommuniziert haben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir das im Herbst wieder so machen, sollte das erforderlich sein.

Sie hatten allerdings nicht nur offen informiert, sondern auch offen kritisiert – wiederholt die Landesregierung für die schleppende Umsetzung neuer Corona-Verordnungen. Gab es auf diese Form der Offenheit auch Reaktionen?

Ein Landtagsabgeordneter hatte zwischenzeitlich einmal um Verständnis dafür gebeten, dass diese Verordnungen Zeit bräuchten. Aber ich bleibe dabei: Einige Informationen kamen viel zu spät – etwa wenn es um neue Verordnungen für Schulen und Kindergärten ging. Da kamen die Infos Freitagnacht, samstags oder sogar sonntagmorgens und sollten dann am Montag umgesetzt sein. Das war schon sehr unglücklich.

Unglücklich ist ein gutes Stichwort: Über die Maskenpflicht für den Wochenmarkt war nicht jeder erfreut. Die Tragepflicht ist zwar aufgehoben. Aber auch darüber ist mancher unglücklich.

Es war und ist ein Spagat. Als es wärmer wurde, die Erdbeersaison losging und auf dem Markt viel mehr los war als zuvor, habe ich gesagt: Okay, ich ordne die Maskenpflicht an. Mehrheitlich fand das auch Zuspruch. Als dann die Infektionszahlen bis auf Null sanken, haben wir die Pflicht aufgehoben. Jetzt kommen wieder neue Fallzahlen rein – es ist und bleibt eine schwierige Abwägung. Ich bin da nah dran am Geschehen– wenn sich das Ganze wieder umdreht, dann ist schnell wieder eine Maskenpflicht angeordnet.

Die Corona-Krise hat schwere finanzielle Folgen. Im Juni hieß es, dass 2,4 Millionen Euro in diesem Jahr einzusparen sind. Die Hälfte davon wurde im Juni beschlossen. Stehen also noch 1,2 Millionen aus, oder hat sich was geändert?

Wir müssen natürlich weiter einsparen – wobei wir ja die 1,2 Millionen Euro, die wir im Juni beschlossen haben, nicht wirklich komplett eingespart haben. Es sind viele Sachen zurückgestellt worden. Hier gilt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ein Beispiel dafür ist die Brücke Ehner Fahrnau. Die wird jetzt zwar dieses Jahr nicht gemacht. Aber wir stehen – auch gegenüber Hausen – im Wort, dass die Brücke gemacht wird. Da gibt es Verträge, die muss man einhalten. Was allerdings die noch ausstehenden 1,2 Millionen angeht, so wird sich diese Summe wohl reduzieren. Womöglich kann dieses Loch durch nicht verbrauchte Deckungsmittel und die Hilfen, die wir bekommen, weitestgehend gedeckt werden. Wir erwarten außerdem eine außerordentliche Steuerschätzung im September. Vorher kann man eigentlich gar keine Prognosen abgeben. Wir wissen allerdings schon jetzt, dass die Gewerbesteuereinnahme noch niedriger ausfallen wird als im Juni angenommen. Damals sind wir von 270.000 Euro Mindereinnahmen ausgegangen. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass wir mit 750.000 Euro unter dem Ansatz liegen werden – also eine weitere Verschlechterung von 500.000 Euro. Das ist darauf zurückzuführen, dass einige Firmen ihre Steuervorauszahlungen reduzieren.

Sie haben ja wegen der Krise mehrfach höhere finanzielle Hilfen vom Land gefordert. Wie hoch sollten diese sein?

Wir haben zwar schon einige Hilfen bekommen. Da wären die Soforthilfen für die Kindergärten in Höhe von 308.000 Euro, aus dem Sofortausstattungsprogramm für Schulen haben wir 178.000 Euro bekommen und 28.000 Euro für Pandemiekosten. Auch soll es noch einen Ausgleich für die Gewerbesteuer geben, wobei unklar ist, wie hoch er ausfällt. Aber eine Pro-Kopf-Hilfe von 200 Euro würde schon helfen. Für uns wären das vier Millionen Euro. Ich halte einen Pro-Kopf-Beitrag für einen richtigen Ansatz, weil so auch Kommunen etwas davon hätten, die an und für sich ohne die Krise gut unterwegs waren. Ein solcher Verteilungsmodus wäre fair. Die Summe könnte auch über ein oder zwei Jahre verteilt werden. Ohnehin kommt das ganz große Problem erst nächstes Jahr auf uns zu. Unsere Unternehmen hatten jetzt im Frühjahr ja noch volle Auftragsbücher. Aber jetzt brechen bei immer mehr Firmen die Umsätze ein.

Dass nicht nur jetzt, sondern auch langfristig gespart werden muss – nicht nur wegen des vor ihrer Amtszeit finanziell schöngerechneten Campusprojekts –, war ja schon vor Corona klar. Kürzlich fand die Klausurtagung von Verwaltung und Gemeinderat statt. Demnach soll jetzt die rund zehn Millionen Euro teure Schwimmbadsanierung verschoben werden. Droht nicht die Gefahr, dass dieses Projekt am Ende auch teurer wird?

Wir haben die Sanierung jetzt mal aus der mittelfristigen Finanzplanung rausgenommen. Wir fahren da zugegebenermaßen auf Sicht. Wir wissen, dass das Bad nicht ewig halten wird. Momentan aber läuft die Technik noch und sie wird auch noch ein paar Jahre laufen. Die schwierige Frage ist doch: Wo können wir einsparen? Große Würfe können wir gar nicht machen. Wenn wir ein Rathaus verkaufen, müssen wir ja schauen: Was war alles drin? Wo braucht das Dorf eventuell Ersatz? Wenn etwa Aktivitäten dann in eine Halle oder in ein Bürgerhaus verlagert werden, muss möglicherweise erst einmal investiert werden in Barrierefreiheit oder einen Raum für Vereine. Anfangs hat man mit dem Verkauf noch keine Ersparnis. Diese stellt sich erst mittel- und langfristig ein. Abgesehen davon: Wir haben ja noch den Schulcampus, der zuletzt immer teurer wurde. Wir bekommen jetzt zwar mit zunehmendem Projektfortschritt immer mehr Sicherheit. Noch ist er aber nicht fertig. Jetzt zeitgleich ein neues großes Fass aufzumachen wäre einfach zu riskant. Das Schwimmbad ist ein wichtiges Thema. Aber im Moment muss man es einfach zurückstellen.

Der Campus ist eine aktuelle Baustelle – eine andere die Suche nach Personal. Stichwort Tiefbauamtsleiter und Technischer Beigeordneter.

Die Suche nach einem Tiefbauamtsleiter verläuft schwierig. Hingegen ist bei der Beigeordneten-Stelle die letzten Tage eine gewisse Dynamik reingekommen. Es gibt da bereits einige Bewerber, wobei die Bewerbungsfrist ja noch bis 31. August läuft. Da tut sich was. Im September werden wir dann auch Gespräche führen.

Apropos September: Dann geht es an Schulen und Kindergärten wieder los. Wie realistisch ist ein Regelbetrieb?

Wir hoffen, dass es funktioniert. Was auf jeden Fall nicht mehr passieren darf: Dass ein weiterer Lockdown zu Lasten von Familien und Kindern geht, dass man die Schulen Kitas nochmals zumacht. Das wäre schlecht vermittelbar. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass das mit dem Regelbetrieb funktioniert – und wir keinen Infektionsfall bekommen. Wenn wir etwa in einer Kita einen Fall bekommen, ist klar, was passiert: Dann kann ich nicht nur eine Gruppe zumachen, sondern muss die ganze Kita schließen.

Eines der Themen, das wegen Corona unter die Räder kam, ist der City-Verein und der City Manager.

Wir sind da aktuell im Gespräch mit dem Gewerbeverein. Wir haben das nicht aus den Augen verloren. Es gibt da wegen der Kosten – 50.000 Euro müsste der Gewerbeverein bringen und 50.000 Euro wir – Überlegungen, erst einmal nur den Verein zu gründen. Klar ist: Wir müssen in die Gänge kommen. Näheres dazu kommt demnächst.

Jetzt war viel von Negativem der Corona-Krise die Rede. Können Sie dieser Phase auch etwas Positives abgewinnen?

Die Frage ist mir schon öfter gestellt worden. Tatsächlich habe ich die Entschleunigung, die mit der Krise einherging, als etwas Positives wahrgenommen. Viele Menschen haben ja einen extrem durchgetakteten Alltag, das war plötzlich anders. Bei mir etwa waren auf einmal die ganzen Abendtermine weg. Andererseits: Wenn ich umgekehrt die vielen negativen Auswirkungen auf die Stadt, die Menschen, die Gesellschaft und die Finanzen sehe, sind diese natürlich wesentlich größer als der Luxus für mich, abends früher zu Hause zu sein. Aber vielleicht stoßen solche Erfahrungen ja ein allgemeines Nachdenken über die Schnelllebigkeit unseres Alltags und das Wachstumsdenken an – und über unser Konsum-, Freizeit- und Reiseverhalten. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Videokonferenzen gemacht, das hat einige Fahrten zu Besprechungen erspart.

Zur Person Dirk Harscher (50) ist seit dem 1. Januar 2019 Bürgermeister von Schopfheim. Der gelernte Bankkaufmann ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Langenau.