von André Hönig

In trockenen Tüchern ist jetzt das Brunnen-Einsparkonzept. War der Beschluss im März noch vertagt worden, weil es damals in der Sitzung einen wahren Ideenfluss gab, stimmte der Gemeinderat jetzt einer leicht abgeänderten Vorgehensweise bei einer Enthaltung zu.

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat im Haushalt für dieses Jahr das Brunnen-Budget um 40.000 Euro gekürzt. Deshalb hatte die Stadt im März ein Konzept vorgelegt, das vorsah, 20 von 44 Brunnen das Wasser abzustellen – vor allem jenen, die ohnehin erst saniert werden müssen, aber auch einigen, die besonders teuer im Unterhalt sind. Weil das Thema in der Märzsitzung allerdings eine wahre Flut an Wortmeldungen auslöste, wurde der Beschluss vertagt.

Jetzt stand das Thema erneut auf der Tagesordnung, einige Anregungen aus der März-Debatte waren in den Beschlussvorschlag aufgenommen worden. So soll zusätzlich jetzt auch der Pflughofbrunnen laufen – wobei dieser aber ein Sonderfall ist, weil er sein Wasser nicht aus dem Trinkwasserleitungsnetz, sondern aus dem Gewerbekanal bezieht, so wie der Ronneby-Brunnen im Bifig. Somit würden 26 statt 24 Brunnen laufen. Auch können Paten den Betrieb weiterer Brunnen finanzieren. Allerdings wird im Gegenzug die Brunnen-Saison verkürzt auf den Zeitraum von 12. Mai bis Ende der Sommerferien.

Bürgermeister Dirk Harscher stellte in der Sitzung nochmals ausdrücklich klar, dass sich diese Planung nur auf dieses laufende Jahr beziehe. Wie es kommendes Jahr aussehe, werde zu gegebener Zeit neu entschieden. Auch dankte er ausdrücklich allen Bürgern, die bereit seien, sich als Paten an der Finanzierung zu beteiligen, sowie der BI „Attraktive verkehrsfreie Innenstadt“ und den Grünen für ihre Paten-Werbeaktion. Zwar seien bisher nur kleinere Beträge zugesagt, doch vielleicht reiche es, zumindest die Kosten für einen weiteren Brunnen zu decken.

Gisela Schleidt (Grüne) wies darauf hin, dass es für solche Formen der Bürgerbeteiligung Geld vom Land aus dem Förderprogramm „Quartier 2030“ gebe. Marianne Merschhemke (Grüne) bat um eine umfassende Überarbeitung des Themas Brunnen beziehungsweise darum, dass ein umfassendes, langfristiges Brunnenkonzept erstellt wird. Ernes Barnet (Grüne) berichtete, dass er darauf hingewiesen worden sei, dass früher der Ronneby-Brunnen aus einer Brunnenstube im Entegast mit Wasser versorgt, die Leitung aber gekappt wurde. Da stelle sich die Frage, ob diese nicht wiederhergestellt werden könnte.

Harscher sowie Remko Brouwer, kommissarischer Tiefbauamtsleiter, erklärten jedoch, dass die Stadt vor Jahren diese Quell- und Wasserrechte zusammen mit dem Schützenhaus verkauft habe. „An die Quelle kommen wir nicht mehr ran.“ Brouwer berichtete ferner, dass jetzt in diesem Jahr versuchsweise beim Brunnen im Stadtpark getestet wird, wie es sich auswirkt, wenn die Pumpe ausgeschaltet bleibt – das spare 2000 Euro Stromkosten. Ferner werde an einem Brunnen getestet, ob dieser mit einem batterie- statt einem strombetriebenen Magnetventil nachts abgeschaltet werden kann.

Hildegard Pfeifer-Zäh (Freie Wähler) wünschte sich wie Merschhemke ein Gesamtkonzept. In dem Zusammenhang wies sie darauf hin, dass es im Entegast ihres Wissens nach sogar mehrere Brunnenstuben gebe und regte an, dies mit aufzunehmen. Zudem wollte sie wissen, ob für den Pflughofbrunnen auch Mitte September Schluss sei.

Harscher und Brouwer erläuterten, dass der Brunnen vermutlich mangels Wasser im Gewerbekanal sogar schon vorher abgestellt werden müsse, wegen der sommerlichen Trockenheit und der routinemäßigen jährlichen Trockenlegung des Kanals. Gersbachs Ortsvorsteherin Ann-Bernadette Bezzel berichtete, dass Gersbach zwar gern Zeitschaltuhren in zwei Brunnen (Rathaus und Bergkopfpark) einbauen würde, was zusammen rund 1000 Euro koste, dies aber daran scheitere, dass dafür kein Geld aus den Investitionsmitteln verwendet werden darf.