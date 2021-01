von André Hönig

Kann sich eine Stadt, der das finanziell das Wasser bis zum Hals steht, noch munter plätschernde Brunnen leisten? Angesichts der Ebbe in der Stadtkasse einerseits sowie Verbrauchs- und Kostenzahlen anderseits gab es dazu eine Debatte im Gemeinderat mit einem klaren Tenor: Die Brunnen sollen billiger werden – notfalls auch durch teilweises Abstellen.

Der Energiebericht bot zwar einige Diskussionspunkte. Insbesondere, weil dass wichtigste Leistungsziel verfehlt wird. Dieses sah vor, für 2021 den städtischen Gesamtenergieverbrauch – also Strom, Wärme und Wasser – im Vergleich zum Jahr 2012 um 15 Prozent zu reduzieren. Doch dies „wird voraussichtlich nicht erreicht werden“, heißt es im Bericht. Auch berichtete die Stadtverwaltung auf Nachfrage, dass Schopfheim beim Thema Einsparung von CO2 unterdurchschnittlich unterwegs sei (3,8 Prozent im Vergleich 2018/2019, bundesweit rund sechs Prozent). Und so gab es etwa Anmerkung zum Thema Wärmedämmung – hier sieht Thomas Kuri (CDU) noch „bei alten Gebäuden Luft nach oben“. Oder um Stromverbräuche. So wollte Heidi Malnati (CDU) wissen, warum das Theodor-Heuss-Gymnasium trotz aufwändiger Sanierung weiter Spitzenreiter im Verbrauch ist. Die Verwaltung führte hier als Antwort den zunehmenden digitalen Unterricht an.

Vor allem aber der Wasserverbrauch beschäftigte die Stadträtinnen und Stadträte. Genauer: die 44 öffentlichen Brunnen. Wie aus dem Bericht hervorgeht, waren 2019 die Wasserverbräuche und -kosten der Brunnen „auf einem Langzeithöchststand“. Die Verbräuche sind um sieben Prozent und die Kosten um 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Verursacht werde dies „hauptsächlich“ durch öffentlich genutzte Bereiche „wie Brunnen und Friedhöfen“. Konkret machten 2019 die öffentlichen Brunnen 67 Prozent des städtischen Gesamtverbrauchs aus. Die Brunnen seien die größten Wasserverbraucher. „Sie abzustellen hätte einen großen wirtschaftlichen Effekt, ohne wichtige Bedürfnisse zu gefährden“, heißt es im Bericht. Konkret beliefen sich die Brunnen-Wasserkosten im Jahr 2019 auf fast 46.000 Euro.

Karlheinz Markstahler (Freie Wähler) wollte wissen, ob es da nicht möglich wäre, etwa durch zeitlich gesteuertes Abschalten den Verbrauch zu senken, oder durch die Wassermenge anders zu drosseln. Remko Brouwer (Tiefbauamt) jedoch erklärte dazu allerdings, dass die Zuflussmengen eh schon teilweise reduziert worden seien. Würde noch weiter der Hahn zugedreht, „tropft es nur noch“. Wirklich sparen würde die Stadt nur, wenn „gewisse Brunnen dauerhaft“ abgestellt würden. Auch aus Sicht von Ernes Barnet (Grüne) sind 46.000 Euro Brunnen-Wasserkosten „verdammt viel Geld“, auch er mahnte Einsparungen an.

Marianne Merschhemke (Grüne) hingegen brachte die Idee von Brunnen-Patenschaften ins Gespräch. Heidi Malnati (CDU) warnte vor einem Abstellen und erinnerte daran, dass ein solches Ansinnen vor Jahren schon einmal ein Schlag ins Wasser war beziehungsweise am Bürger-Unmut scheiterte. Doch wie wäre es, die Brunnen nicht mehr mit Trinkwasser zu speisen? Das, so Malnati, wäre doch auch schon eine Einsparung – zumal sich mancher dann nicht mehr an den Brunnen bedienen würde. Eine Entscheidung steht noch nicht.