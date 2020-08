von sk

Der Startschuss für den viertägigen Rothaus Bike Giro Hochschwarzwald fällt in diesem Jahr erstmals am Notschrei. Vom 20. bis 23. August stellen sich Profi- und Hobby-Mountainbiker der anspruchsvollen Tour, die mitten durch die Ferienregion Hochschwarzwald führt. Ziel der Schlussetappe ist die Badische Staatsbrauerei Rothaus.

Die vierte Auflage des Rothaus Bike Giro Hochschwarzwald kann trotz der Corona-Pandemie stattfinden. „Mittlerweile hat das Land Baden-Württemberg den formalen Weg geebnet und auch alle beteiligten Partner sind mit an Bord“, so die Veranstalter Kai und Rik Sauser von der Sauser Event GmbH in einer Pressemitteilung. Erstmals ist die Gemeinde Todtnau an zwei Tagen Start- und Zielort des Rennens. Am Notschrei werden am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. August, die Tagessieger gekürt. Aufgrund der aktuellen Situation sind in diesem Jahr im Start- und Zielbereich keine Besucher erlaubt.

Die erste Etappe führt nach 21,8 Kilometer und 560 Höhenmeter ins Ziel und damit an den Ausgangspunkt zurück. Deutlich mehr wird den Fahrern bei der zweiten Rennetappe abverlangt, bei der eine Distanz von 65,8 Kilometer mit 2050 Höhenmeter überwunden werden muss. Bei der Badischen Staatsbrauerei Rothaus starten die beiden intensiven Schlussetappen am 22. und 23. August. Am Samstag erwartet die Akteure mit 74,9 Kilometer die längste Strecke, dazu geht es über 1920 Höhenmeter quer durch den Hochschwarzwald. Das Finale steigt am Sonntag, dann zwingt der Rundkurs die Teilnehmer über eine Streckenlänge von 66,1 Kilometer und 1390 Höhenmeter. Die Tages- und Gesamtsieger des Vier-Etappenrennens werden nach dem Zieleinlauf auf dem Gelände der Badischen Staatsbrauerei Rothaus geehrt.