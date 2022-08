von Gerald Nill

Seit Donnerstag, 11. August ist die Beregnung des bei Umweltschützern umstrittenen Nassholzlagers Tegernau zur Konservierung von Sturmholz abgestellt. Damit trägt Forst BW der anhaltenden Dürre mit dramatisch sinkenden Wasserständen in den heimischen Bächen Rechnung. Für die Qualität des Holzes – eine Menge von 6000 Festmetern Fichtenholz – werde die abgestellte Berieselung gravierende negative Folgen haben, erklärt Hubertus Stratmann, Leiter technische Produktion und Holzverkauf bei Forst BW.

Wasserentnahme nicht mehr vertretbar

Zuletzt war die Köhlgartenwiese nur noch ein Rinnsal und Forst BW musste in Abstimmung mit dem Landratsamt die Notbremse ziehen, wie es in der Betriebsgenehmigung für das Nassholzlager vorgesehen ist. „Unsere Genehmigung sieht vor, dass wir in dem Fall, wenn der Pegel der Kleinen Wiese in Tegernau unter die 19-Zentimeter-Marke fällt, mit der zuständigen Behörde Kontakt aufnehmen müssen, um dann im Einzelfall zu entscheiden, ob und wenn ja in welchem Umfang noch eine Wasserentnahme zur Holzberegnung vertretbar ist“, erläutert Stratmann. In dieser Woche sei der Pegel wiederholt unter die entscheidende Marke gefallen.

Das Nassholzlager Die Betriebserlaubnis für den Holzlagerplatz ist zum Jahreswechsel ausgelaufen. Forst BW erklärte, es gebe neue Auflagen, unter anderem die, eine mehrstufige Kläranlage zu bauen. 6000 Festmeter Fichtenholz lagerten zuletzt in Tegernau. Der Gemeinderat Kleines Wiesental hatte zum Teil Bedenken gegen den Weiterbetrieb des Nasslagerplatzes geäußert, vor allem, weil im trockenen Jahr 2020 gegen Umweltauflagen verstoßen wurde. Drei Gemeinderäte hatten sich im März gegen den Weiterbetrieb des Holzlagers entschieden. Inzwischen ist die Betriebserlaubnis des Lagerplatzes aber bis zum Jahr 2035 verlängert worden und es sind gewisse Nachbesserungen an der Klärung des Brauchwassers vorgenommen worden.

„Bei der derzeit allgemein herrschenden extremen Dürre mit wenig Aussicht auf rasche Änderung der Großwetterlage und auch unter der Berücksichtigung, dass alle anderen Betriebe schon seit über einem Monat kein Wasser mehr entnehmen dürfen, ist eine weitere Wasserentnahme derzeit kaum noch vertretbar“, zeigt sich Forst BW einsichtig. Deshalb sei am Donnerstag zunächst noch im Intervallbetrieb beregnet worden.

„Danach haben wir ganz abgestellt.“ Forst BW habe landesweit in den letzten Wochen bereits an mehreren Nasslagerplätzen die Beregnung einstellen müssen. „Sollten die für Anfang kommender Woche angekündigten Niederschläge eintreten und sich entsprechend positiv auf den Pegel auswirken, könnten wir die Beregnung eventuell wieder aufnehmen, ich befürchte aber, dass das auch wieder nur wenige Tage sein werden“, macht sich der Sprecher wenig Hoffnung.

Tegernau Nassholzlager in Tegernau ist wieder in Betrieb, aber Forst BW muss bis Juni erheblich nachbessern Das könnte Sie auch interessieren

Befragt, welche Holzmengen aktuell noch in Tegernau lagern, antwortet Stratmann: „Aktuell liegen noch circa 6000 Festmeter Holz in Tegernau. Der aktuelle Marktwert dürfte bei etwa 110 Euro pro Festmeter liegen, der Gesamtwert beträgt demnach circa 660.000 Euro.“ Das Holz sei vertraglich einem Kunden konkret zugeordnet und die Hauptmenge sei auch bereits bezahlt. Dem Kunden sei das Risiko, welches sich durch die Genehmigungsauflagen und einer drohenden Abschaltung bei Niedrigwasser bekannt.

Jetzt herrscht die bange Frage: Wie schnell verrotten die Holzmengen? „Wenn das Holz nur feucht ist und zudem noch feucht-warm, bildet es ein nahezu ideales Substrat für Pilze“, weiß der Experte. „Diese verursachen je nach Art eine Weiß- oder Rotfäule im Holz, was sich negativ auf die statische Belastbarkeit und damit die Verwendungsmöglichkeit auswirkt.“ Die angedachte Verwendung als hochwertiges Bauholz wäre somit nicht mehr möglich.

Schnelle Entwertung befürchtet

Stratmanns Sorge: „Unter den aktuellen Bedingungen dürfte diese Entwertung sehr schnell vorangehen.“ Dabei seien zunächst die äußeren Schichten betroffen, im Inneren der Polter dürfte die Nässe noch ein paar Tage ausreichen. „Der aktuelle heiße und sehr trockene Wind dürfte aber schnell dazu beitragen, dass die Situation schnell verschärft wird“, so Forst BW. Bei ein paar Tagen würde sich die Entwertung noch in Grenzen halten, danach dürfte es „rasant fortschreiten“. Stratmann weiter: „Wenn wir die Beregnung also nicht bald wieder aufnehmen können, müsste das Holz schnellstmöglich abtransportiert und verarbeitet werden.“

Das sei allerdings nicht ganz unproblematisch, da der Kunde einerseits noch Betriebsferien habe und andererseits gerade wieder viel Käferholz anfalle, welches aus Sicht der Waldbesitzer und des Forstschutzes vorrangig abgefahren und verarbeitet werden sollte. Aus Kapazitätsgründen wird nicht beides gehen: „Entweder fährt der Kunde Käferholz aus dem Wald ab oder er räumt das Nasslager.“

Schopfheim/Region Die Tanks sind voll: Löschwasser auf Vorrat für den Feuer-Notfall Das könnte Sie auch interessieren

Alternative Konservierungsformen, zum Beispiel durch Folien, hält der Förster für aussichtslos: „Das Holz aus Tegernau jetzt nachträglich noch irgendwo in Folie zu packen, würde aus logistischen Gründen in der gebotenen Eile nicht funktionieren.“ Neben einer raschen Abfuhr wäre dann nur noch eine mehrfache Polterbehandlung mit Insektiziden die Alternative gewesen, „welche wir aber konsequent vermeiden“.

Auf die Frage, warum das alte Holz am Lagerplatz angesichts aktuell hoher Preise nicht längst abgeholt worden ist, antwortet er: „Die zuletzt gute Nachfrage nach Roh- und Schnittholz haben sowohl die Waldbesitzer als auch die Sägewerke genutzt, um Käferholz und auch nennenswerte Mengen von Frischholz zu sehr guten Preisen zu vermarkten.“ Dabei seien nach mehreren schlechten Jahren erstmals auch auf Seite der Forstbetriebe wieder entsprechende Gewinne erzielt worden.

„Jeder Festmeter, der zu dieser Zeit vom Kunden aus dem Nasslager gefahren worden wäre, wäre dann zu Lasten der vermarktbaren Frischholzmengen gegangen und hätte die Erträge geschmälert“, gibt Stratmann zu bedenken. Das Nassholzlager sei zudem eine gute Reserve, wenn im Winter witterungsbedingt kein Holz aus den Wäldern abgefahren werden könne. Aktuell droht in Tegernau allerdings der Totalverlust.