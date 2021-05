von sk

Das Maulburger Unternehmen Busch Vacuum Solutions ermöglicht Mitarbeitern in Maulburg nun die Corona-Impfung: Diese Woche gab es bei dem Vakuumpumpenhersteller bereits eine große Impfaktion. Mit Unterstützung von zwei Hausarztpraxen haben mehr als 250 Mitarbeiter und Angehörige ihre erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. Die Bereitschaft zur Impfung im Unternehmen war groß. Das Unternehmen freut sich außerdem über eine Nominierung für einen der renommiertesten Innovationspreise Europas, die Rudolf-Diesel-Medaille.

Die Aufhebung der Impfpriorisierung und die Überkapazitäten für den Impfstoff Astrazeneca machte diese Impfaktion erst möglich, schreibt Busch in einer Pressemitteilung. Die überörtliche Hausarztpraxis Honeck-Ertl aus dem Oberen Wiesental und die Gemeinschaftspraxis Gürtler und Lambert – noch in Hausen, bald in Schopfheim ansässig – führten die Impfung der Mitarbeiter im Betrieb durch. Dafür wurde in kürzester Zeit ein eigenes kleines Impfzentrum in den Räumlichkeiten von Busch aufgebaut. Zwei Ärzte führten vor den Impfungen persönliche Arztgespräche mit den Impfwilligen und klärten potenzielle Vorerkrankungen und Risiken ab. Anschließend konnten in mehreren Impfkabinen die eigentliche Impfung durchgeführt werden. Ein Notfallsanitäter beaufsichtigte dann die Geimpften für einige Zeit, um sicherstellen zu können, dass keine direkten Impfreaktionen auftreten.

Laut Busch hatte jeder Mitarbeiter die Gelegenheit, sich für eine Impfung mit Astrazeneca anzumelden und auch die Zweitimpftermine wurden bereits vergeben. Auch diese werden dann wieder vor Ort in Maulburg stattfinden. Bei Busch werden bereits seit einigen Monaten wöchentliche Tests durch den Betriebsarzt angeboten. „Mit der Impfaktion konnte jetzt ein weiterer großer Schritt in Richtung Immunisierung gegen das Coronavirus erfolgen“, heißt es in der Mitteilung.