von sk

Seit knapp drei Monaten dauert die Wahl zu „Deutschlands schönster Wanderweg 2020“ bereits an. Zur Halbzeit liegt der 14,5 Kilometer lange Schwarzwälder Genießerpfad und Premiumwanderweg „Belchensteig“ auf dem zweiten Platz. „Dies ist ein sehr erfreuliches Zwischenergebnis, gewonnen ist aber noch lange nichts“, schreibt Matthias Kupferschmidt von der Schwarzwaldregion Belchen in einer Pressemitteilung. „Es ist unheimlich knapp. Wir liegen zwar nur 0,6 Prozent hinter dem Führenden, doch auch auf den nachfolgenden Plätzen geht es ganz eng zu. Wir brauchen wirklich jede einzelne Stimme“, so Kupferschmidt weiter. Er appelliert sogleich auch noch einmal an die einheimische Bevölkerung, für den Belchensteig zu stimmen.

Durch die Corona-Krise hat die Online-Abstimmung an zusätzlichem Wert gewonnen. Um möglichst viele Stimmen zu generieren, waren Aktionen auf verschiedenen Festen und Veranstaltung sowie auch direkt am Belchenhaus geplant. Diese fallen aber vorerst alle weg. Umso größer ist nun die Herausforderung, auf verschiedenen Wegen auf die Online-Wahl aufmerksam zu machen und die Leute zu mobilisieren, ihre Stimme dem Belchensteig (Halbtages-/Tagestouren) sowie dem Panoramaweg Baden-Baden (Mehrtagestouren) zu geben. Beide Regionen kooperieren miteinander und geben dem jeweils anderen Weg ihre Zweitstimme.

Abgestimmt werden kann noch bis zum 30. Juni, 24 Uhr, im Internet:

http://www.wandermagazin.de/http://wahlstudio