von Dirk Sattelberger

Nach 15 Monaten Bearbeitungszeit liegt nun die Genehmigung für den Umbau des historischen Belchenhauses auf dem Gipfel vor. Doch Betreiber Klaus Peter Rudiger ist unzufrieden: „Das hat ewig lange gedauert. Und nun können wir wegen Corona nicht loslegen“, sagt der Chef der Belchenseilbahn auf Anfrage. In dem Bauantrag an das Landratsamt in Lörrach sind Veränderungen beim Thekenbereich, der Küche und den sanitären Anlagen im Erdgeschoss vorgesehen. Doch das Projekt auf Gemarkung Schönenberg ruht vorerst; die Gaststättenschließung im Frühjahr wegen Corona und nun im November entziehe ihm die Geschäftsgrundlage, so Rudiger. Auch die Belchenseilbahn habe zu Beginn der Woche den Betrieb einstellen müssen. Der Aiterner lässt durchblicken, dass es wegen der Corona-Zwangsschließungen an die Rücklagen ging. Und die 15 Mitarbeiter müssten derzeit ihren Resturlaub nehmen und dann in Kurzarbeit gehen. „In dieser Situation bauen wir nicht.“

Die weitere Geschäftsentwicklung sieht Klaus Peter Rudiger skeptisch. Dazu trage nicht nur die Corona-Krise bei: Die einzige Zufahrt zum Belchenparkplatz (Talstation in Obermulten) werde bei der gegenwärtigen Straßensanierung vernachlässigt – „auf den letzten 400 Metern wird nichts gemacht“, ärgert sich Rudiger. Gemeint ist die Stichstraße, die von der Landesstraße 142 zwischen Wiedener Eck und Aitern abzweigt. Die L 142 wird in diesen Tagen komplett neu gemacht, doch auf der Stichstraße bleiben laut Rudiger weiterhin Schlaglöcher. Die Stichstraße sei im vergangenen Jahren vom Eigentum des Landkreises auf den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Schönau übergegangen. Nun bleibe sie bei der Sanierung leider außen vor.

Kritisch sieht der Bahnbetreiber auch die Idee, auf dem Belchenparkplatz Gebühren zu verlangen „Da sind wir dagegen.“ Mit „wir“ meint er die Besitzer des Belchenhotels Jägerstüble, das an den Belchenparkplatz grenzt. Jägerstüble-Geschäftsführer Günter Dietsche sagt: „Das wurde gar nicht abgestimmt mit uns.“ Dietsche befürchtet, dass Gebühren Gäste von einem Besuch in Obermulten abhalten könnten.

Außerdem sei unklar, wie dann die 50 hoteleigenen Parkplätze von den öffentlichen getrennt werden sollen. Es bleibe gerade an Spitzentagen nicht aus, dass Wanderer ihre Autos auf den Privatparkplätzen des Hotels abstellen.