von Paul Eischet

An zwei Abenden im September wird der Schopfheimer Marktplatz zu einem Kino unter freiem Himmel. Zum mittlerweile zehnten Mal bietet die Markgrafenstadt familiäre Unterhaltung in Form eines Open-Air-Kinos. Dies wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt im Stadtpark, sondern erstmalig auf dem Markt stattfinden. Bürgermeister Dirk Harscher und Organisator Patrick Schmidtner informierten über das Film-Event.

Manfred Schnell, Patrick Schmidtner, Günther Heck und Bürgermeister Dirk Harscher (von links) freuen sich auf das Freiluft-Kino. | Bild: Paul Eischet

Die neue Standortwahl des am 24. und 25. September stattfindenden Open-Air-Kinos war den Worten des Bürgermeisters zufolge eine wohlüberlegte Entscheidung. „Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags und des großen Herbstfestes am Samstag und Sonntag wollten wir es diesmal auf den wunderschönen Marktplatz bringen.“

Die Örtlichkeit biete durch ihre windgeschützte Lage und den guten Bodenbelag durchaus Vorteile, so Harscher. Die Vorführungen finden auch bei schlechtem Wetter statt. „Wir wünschen uns zwar alle, dass es mal regnet – aber hoffentlich nicht gerade an diesen beiden Tagen.“

Beginn und Eintritt Die Filme beginnen, je nach Eintritt der Dunkelheit, jeweils gegen 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten (10 Euro) ausschließlich an der Abendkasse. Zutritt haben Personen ab 16 Jahren und Kinder ab 6 Jahren in Begleitung einer sorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person.

Ohne Geldgeber wäre das Open-Air-Kino nicht machbar, und so ließ es sich der Bürgermeister nicht nehmen, sich sowohl bei der Volksbank Dreiländereck als langjährigem Hauptsponsor des Open-Air-Kinos als auch beim Verein Schopfheim Aktiv zu bedanken. Günther Heck, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Dreiländereck, unterstrich den guten Zweck: „Für uns ist es ein Beitrag für ein lebendiges Schopfheim, weshalb wir die Tradition auch gern fortgeführt haben.“

Kreis Lörrach/Kreis Waldshut Wieder ein Wolfsriss? Ein totes Kalb im Kleinen Wiesental, drei tote Rinder in Bernau Das könnte Sie auch interessieren

Als eine „perfekte Ergänzung zu den Veranstaltungen im Pflughof und zum verkaufsoffenen Sonntag“ bezeichnete Manfred Schnell, Geschäftsführer von Schopfheim Aktiv, die beiden Kino-Abende auf dem Markt. „Es soll die Strahlkraft Schopfheims über die Grenzen bringen, weshalb auch wir gern mit dabei sind.“

Diese Filme werden gezeigt

Die gesamte Vorbereitung und Organisation des zehnten Schopfheimer Open Air Kinos liegt in den Händen von Patrick Schmidtner, der seit Kurzem bei der Stadt für die Kulturarbeit verantwortlich ist. Er stellte vor, was die Besucher erwartet: Am Samstag, 24. September, läuft die US-amerikanische Actionkomödie „The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Insel“ mit Sandra Bullock und Channing Tatum in den Hauptrollen.

Am Sonntag wird „Contra“ gezeigt, eine mit Nilam Farooq und Christoph Maria Herbst hochkarätig besetzte und von Regisseur Sönke Wortmann gedrehte Adaption der französisch-belgischen Tragikomödie „Die brillante Mademoiselle Neïla“. Auf dem Lindenplatz wird das Restaurant „Glöggler“ einen Stand errichten, an dem die Kinobesucher sich mit Speisen und Getränken versorgen können.