von Nicolai Kapitz

Die Corona-Pandemie hat auch das lokalpolitische Geschehen zu Jahresbeginn im Griff. Sämtliche Neujahrsempfänge und sonstige Veranstaltungen, die normalerweise der Vorschau auf das Jahr dienen, wurden abgesagt. Wir blicken daher im Dialog mit Schopfheims Lokalpolitikern auf das Jahr 2021 voraus. Die Unabhängigen mit Andreas Kiefer, Fraktionssprecher im Gemeinderat, und Ortsvereinschef Heiko Weide, wollen vor allem ausgabentechnisch auf die Bremse treten: Für Dinge wie Innenstadtentwicklung, teure Neubauprojekte oder aufwendige Sanierungen sei kein Geld da.

Andreas Kiefer | Bild: André Hönig

Schopfheims Unabhängige gelten im Gemeinderat gemeinhin als unbequeme Mahner: Beim Jahrhundertprojekt Schulcampus haben die Räte der Gemeinderatsfraktion von Anfang an große Skepsis an den Tag gelegt und die Beschlüsse nicht mitgetragen. Bei vielen Projekten – sei es der teilweise Neubau der Kita am Markt, die Aufstockung der Langenauer Kita oder Gründung eines City-Vereins – tritt die seit den Kommunalwahlen 2019 auf zwei Mandate geschrumpfte Wählervereinigung vor allem auf die Bremse. Motto: Eher kleckern als Klotzen. Das soll, so erklärten Andreas Kiefer, der gemeinsam mit seiner Tochter Fabienne das Gemeinderats-Duo der Unabhängigen bildet, und der Ortsvereinsvorsitzende Heiko Weide im BZ-Gespräch, auch 2021 so bleiben. Die Partei möchte die auch wegen der Corona-Pandemie noch ärger belasteten Stadtfinanzen so strikt es geht schonen und kündigt deshalb an, bei vielen Diskussionen weiterhin den Mahn-Zeigefinger zu heben.

Heiko Weide | Bild: André Hönig

„Momentan ist es in Schopfheim einfach schwierig“, sagt Heiko Weide. „Viele Möglichkeiten hat die Stadt nicht.“ Nach dem neuesten Schrieb der Kommunalaufsicht – es wurde wieder einmal Sparzwang betont – „liegen die Probleme allgemein sehr offen“. Deswegen habe Sparen auch oberste Priorität. Wer wirksam sparen will, muss an einigen Stellen den Spaßverderber geben; und in dieser Rolle fühlen sich die Unabhängigen wohl. Thema Stadtentwicklung: „Da hat ja vor allem die Bürgerinitiative für eine attraktive viele Vorschläge gemacht“, sagt Andreas Kiefer. „Das soll ja weiß Gott was gemacht werden. Aber für so etwas ist zur Zeit einfach kein Geld da. Da geht gar nichts.“ Auch die Kosten, die für den neu gegründeten City-Verein bereitgestellt wurden, sind für die Unabhängigen zu viel des Guten, diese 50 000 Euro hätten eingespart werden sollen.

Stichwort Aufstockung Kita Langenau: „Es wäre nicht nötig gewesen, das mit hoher Priorität zu behandeln“, sagt Weide angesichts der bereits beschlossenen Bauarbeiten. Die im Bau befindliche Kita im Oberfeld und der teilweise Neubau am Marktplatz seien auf diesem Sektor Pflichterfüllung genug. Thema Campus: „Wir werden weiterhin darauf achten, dass es da keinen Luxus gibt“, sagt Andreas Kiefer und nennt als Beispiel die jüngsten Entscheidungen zur Vergabe von Fassadenarbeiten am – Stand jetzt – rund 36 Millionen Euro teuren Projekt.

Es müsse, so Kiefer, nicht immer die teuerste Variante sein. „Wenn man in finanzieller Not ist, kann man so etwas nicht immer so durchziehen, wie es der Architekt will.“ Es seien schon viel zu viele Dinge durchgewunken werden, die unterm Strich zu viel Geld kosteten. Kiefer moniert unter anderem erneut die Intransparenz bei den Kosten; da habe sich trotz teurer Projektsteuerung wenig geändert.

Die Unabhängigen erhoffen sich hier große Verbesserungen, wenn der neue Beigeordnete Eddi Mutter im Mai seinen Dienst aufgenommen hat. „Unter der bisherigen Leitung des Bauamts ist so gut wie alles schief gelaufen“, sagt Andreas Kiefer. „Wir können nur hoffen, dass es erheblich besser wird. Dass es ab sofort schon im Voraus verlässliche Kostenschätzungen geben wird.“

Beim Thema Schwimmbäder wollen die Unabhängigen im Übrigen keine Einschnitte machen: Sowohl das Freibad im Oberfeld als auch das Höhenbad Schweigmatt sind für die Wählervereinigung feste Bestandteile der Attraktivität Schopfheims, an denen nicht gerüttelt werden soll. Gespart werden soll dagegen vor allem beim Bauen: Einerseits sollen kommunale Bauvorhaben, die nicht unbedingt notwendig sind, zurückgestellt werden. Andererseits seien auch Neubauprojekte – vor allem beim Thema Einfamilienhäuser – problematisch, weil die Infrastruktur der Stadt mitwachsen müsse, und das sei nur unzureichend leistbar.

Sparen in kleinen Schritten Schritten

Wie aber soll konkret gespart werden? „Da geht es um ganz viele kleine Dinge“, sagt Heiko Weide. Er nennt als Beispiel die vor einigen Wochen beschlossene Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs für rund 240.000 Euro. Weide bezweifelt, dass dafür tatsächlich großer Bedarf herrschte. Kiefer hofft, dass dadurch, dass die Stadt das Freibad im Oberfeld wieder selbst betreibt, Geld eingespart werden kann. Dem bisherigen Betreiber sei womöglich „über Jahre“ zu viel Geld gezahlt worden.

Behalten wollen die Unabhängigen das noch übrige „Tafelsilber“ der Stadt, das – so fürchten Kiefer und Weide – „verscherbelt“ werden könnte: Einerseits plädieren sie dafür, nach dem Beschluss zum Verkauf der Hebelschule keine weiteren Immobilien zu verkaufen. Das betrifft vor allem die Rathäuser in den Ortsteilen. Hier fehlt den beiden Unabhängigen-Chefs das Augenmaß bei der Kostenabwägung: „Wenn die Rathäuser verkauft werden, zieht das Folgekosten nach sich“, so Andreas Kiefer. Denn es werde nicht ausreichend berücksichtigt, dass die Gebäude ja meist von den Ortsverwaltungen oder von Vereinen genutzt werden. Wenn das bei einem Verkauf wegbräche, würden andernorts Kosten entstehen. So müsse man beispielsweise in Eichen einen Anbau an die Hülschematthalle für Vereine errichten und in Wiechs oder Langenau ein neues Feuerwehrhaus. Und obendrein sei mit der Einsparung der Unterhaltskosten – laut Kiefer rund 60.000 Euro im Jahr – „kein Haushalt zu retten“.

Und andererseits wollen die Unabhängigen einen Verkauf und eventuellen Abriss des Kreiskrankenhauses verhindern, wenn das Gelände samt Gebäude nach dem Wegzug der Klinik ins neue Zentralkrankenhaus in Lörrach wieder an die Stadt fällt. „Es muss eine offene Diskussion geführt werden, was mit dem Haus passiert“, so Andreas Kiefer, der auch im betreffenden Arbeitskreis sitzt. Die Unabhängigen wollen hier die Möglichkeit erörtern, ein Ärztezentrum einzurichten. Das sei bislang unzureichend untersucht worden.