von André Hönig

Der angedachte Einbau von Akustikdecken ist einer, aber nicht der einzige Grund, warum die Kosten beim Campus weiter durch die Decke gehen: Den Gemeinderat erwarten in seiner Sitzung am 19. Mai mehrere Budgetüberschreitungen, die sich auf zwischen 1,3 und 1,7 Millionen Euro summieren.

Wer die Mehrkosten exakt wissen will, muss zum Taschenrechner greifen. Der Projektsteuerer übermittele die aktuellen Zahlen immer erst eine Woche vor der nächsten Gemeinderatssitzung, heißt es in den Unterlagen. Der Campus ist gleich mehrfach Thema. So geht es zum einen um einen Antrag der Grünen-Fraktion, das „in sehr gutem Zustand befindliche“ 17 Jahre alte Technikgebäude zu erhalten, weil sich der Raumbedarf seit Beginn der Campusplanung erhöht habe und mit Blick auf die Zukunft (Flüchtlingskinder, Bevölkerungswachstum) eher noch weiter zunehme.

Die Stadtverwaltung indes empfiehlt dem Gemeinderat, den Antrag abzulehnen. Zum einen sei dies zu Beginn der Planung schon zwei Mal geprüft und verworfen worden. Zum anderen würden damit die jetzt angelaufene Ausführungsplanung und die bereits begonnenen Bauarbeiten „derart behindert werden, dass durch Terminverzögerungen zusätzliche Kosten entstehen und Fördergelder versäumt werden“. Die dabei zusätzlich gewonnenen Fläche stehe „in keinem Verhältnis“ zu den zu erwartenden Nachteilen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen mehrere Auftragsvergaben. Da geht es um die Fassaden (rund 574.000 Euro) und um Flachdacharbeiten (rund 203.000 Euro) für den Schulneubau, hier müssen wegen Kostenüberschreitungen rund 31.000 Euro nachfinanziert werden.

Voll im Budgetrahmen hingegen liegt das Angebot für Lieferung und Montage eines Personalaufzugs für die neue Sporthalle mit 61.700 Euro. Die Freude darüber dürfte sich im Ratsrund angesichts massiver Zusatzkosten an anderer Stelle in Grenzen halten. Zum einen geht es dabei um den vor rund 115 Jahren errichteten Altbau. Wegen Problemen mit Feuchtigkeit im Untergeschoss soll der Gemeinderat beschließen, die erdberührenden Außenwände des Untergeschosses beim Hauptgebäude von außen freilegen und abdichten zu lassen. Alternativen wie eine innenseitige Sperrschicht seien hingegen nicht sinnvoll. Mehrkosten: 416.000 Euro. Probleme gibt es auch mit der Akustik. Diese müssten ebenfalls gelöst werden, dabei geht es unter anderem auch um Akustikdecken, wobei eine Sanierung der Kategorie „sehr notwendig“ rund 414.300 Euro zusätzlich kosten würde. Sollte sie auch Maßnahmen der Stufe „sinnvoll“ beinhalten, würde das Ganze laut einer Schätzung rund 747.800 Euro kosten. Zuschüsse gebe es dafür nicht.

Einen Kosten-Nachschlag beschert auch die Mensa und die Küche. Hier will die Stadt von der ursprünglichen Idee abrücken, die 1970 eingezogene Decke zurückzubauen, damit ein zweigeschossiger „Luftraum“ ähnlich der historischen Sporthalle von 1906 entsteht. Dieser Raum sollte gemeinsam als Aula und Mensa genutzt werden. Dies habe sich aber zwischenzeitlich „als nicht funktional erwiesen“, schreibt die Verwaltung. Stattdessen soll das erste Obergeschoss (OG) jetzt doch erhalten werden.

Zwei Gründe sprächen dafür. Zum einen soll die Mensa nicht nur mit einer reinen Ausgabeküche, sondern einer Aufbereitungsküche ausgestattet werden – die aber zusätzlichen Platz für Dampfgarschränke und Kühlung benötigt. Damit aber sei die verbliebene Fläche zu klein – sei es für die Schülerverköstigung, Schulversammlungen oder Theateraufführungen. Ohnehin sei es wünschenswert, dass Mensa, Aula, Theater und Prüfungsraum auch parallel genutzt werden könnten. Ein zweites Geschoss – das zusätzlich 220 Quadratmeter brächte – würde dies ermöglichen. Zusatzkosten für OG-Erhalt und Küche: 493.000 Euro.