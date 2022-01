von sk

Ein Lastwagen hat die Schranke am Bahnübergang Himmelreichstraße in Schopfheim am Montag kurz nach 8.30 Uhr stark beschädigt. Die Schranke lag quer auf den Gleisen, als ein Zug aus Zell kam. Der Zugführer konnte rechtzeitig bremsen und machte die Bahn frei beziehungsweise räumte die demolierte Schranke beiseite. Sowohl die Bundespolizei als auch das Polizeirevier Schopfheim waren vor Ort. Die Reparaturarbeiten begannen gleich nach dem Unfall.