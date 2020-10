von André Hönig

In diesem Fall laufen die Kosten nicht davon, sie enteilen im Eil(zug)tempo: Deutlich teurer als gedacht wird der Anteil der Stadt Schopfheim an den Planungskosten für den Ausbau der „Garten- und Wiesentalbahn“. Statt wie im Mai angenommen mit 500 000 Euro, soll sich die Stadt nun mit 869 000 Euro beteiligen. Anschließend wäre mit weiteren zwei Millionen Euro zu rechnen. Das ist deshalb pikant, weil bereits die 500 000 Euro einigen Stadträten zu hoch waren

Um was geht es?

Das Ausbauprojekt trägt die Bezeichnung „Garten- und Wiesentalbahn“, weil es zwei Verbindungen – die S 6 ist als Wiesentalbahn bekannt, die S 5 als Gartenbahn zwischen Weil am Rhein und Lörrach/Steinen – betrifft. Konkret plant der Zweckverband Regio-S-Bahn einen 15-Minuten-Takt zwischen Basel Badischer Bahnhof und Lörrach Hauptbahnhof sowie einen neuen Haltepunkt Zentralklinikum. Die Gartenbahn S 5 soll künftig dauerhaft ganztägig bis Schopfheim fahren. Derzeit endet sie in Steinen. Dazu muss allerdings die Strecke zweigleisig ausgebaut werden. Dadurch könnten die Haltestellen Schopfheim-West und Schopfheim Bahnhof mit bis zu vier Zügen mehr pro Stunde bedient werden (zwei in jede Richtung). Für Schopfheim West wird ein zweiter Bahnsteig nötig.

Im Mai hat der Gemeinderat beschlossen, sich an der Finanzierung der Planung zu beteiligen. Damals wurde von 500 000 Euro ausgegangen, die Schopfheim beisteuern muss – basierend auf einem Schüssel, der vorsieht, dass Schopfheim elf Prozent der Kosten übernimmt. Diese Summe allerdings wie auch der Kostenschlüssel sorgte im Mai für Kritik. Leicht fiel dem Gemeinderat die Entscheidung damals nicht. Vier Stadträte enthielten sich, drei stimmten dagegen.

Was hat sich verändert?

Aus den Unterlagen der nächsten Gemeinderatssitzung am 9. November nun geht hervor, dass der Zweckverband von der Deutschen Bahn erfahren habe, dass die Planungskosten deutlich steigen – von 4,4 Millionen Euro auf 7,7 Millionen Euro. Bei gleichbleibendem Kostenschlüssel würde sich die Finanzierung damit neu nun so verteilen: Stadt Lörrach (20 Prozent) 1,54 Millionen Euro, Weil am Rhein (elf Prozent) 847 000 Euro, Maulburg (elf Prozent) 847 000 Euro, Schopfheim (elf Prozent) 847 000 Euro und Steinen (fünf Prozent) 385 000 Euro. Die Deutsche Bahn gehe aktuell von einem Baukostenaufwand in Höhe von rund 130 Millionen Euro aus. Als Begründung für die höher anfallenden Kosten gebe die Deutsche Bahn an, dass bei der bisherigen Kostenschätzung (Stütz-)Bauwerke, Bahnübergangsanpassungen, die Anpassung von Verkehrsstationen und Energiemaßnahmen „nicht in ausreichendem Maß berücksichtigt wurden“, heißt es in der Vorlage. Außer für die Planung selbst fallen allerdings auch noch Kosten für die Projektleitung an. Diese würden sich für Schopfheim auf 22 000 Euro belaufen.

Auch gibt es jetzt einen ersten Ausblick auf das, was nach der Planung auf die Stadt zukommt. Sollte das Projekt nach der Planung (Leistungsphase 1 und 2) weiterverfolgt werden, „sind für die Stadt Schopfheim voraussichtlich mit weiteren Kosten von rund zwei Millionen Euro zu rechnen.“ Aktuell aber gehe es nur darum, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung der Kostensteigerung für die Leistungsphasen 1 und 2 (Planung) sowie für die externe Projektleitung zustimmt.

Der Gemeinderat tagt am Montag, 9. November, 19.30 Uhr, öffentlich in der Stadthalle.