von Nicolai Ernesto Kapitz

Ein Aufbruch zu neuen Ufern war für die Interplast-Sektion Schopfheim nötig geworden – und er war erfolgreich: Nachdem das jahrelange Engagement des ehrenamtlichen Chirurgie-Teams im kamerunischen Manyemen wegen der dortigen Unruhen 2018 aufgegeben werden musste, sah sich die Truppe um Andreas Rudolph, Chefarzt am Schopfheimer Kreiskrankenhaus, nach einem neuen Einsatzgebiet um. Fündig wurde die Interplast-Sektion nun am Ufer des Viktoriasees, in der mit rund 76.000 Einwohnern viertgrößten Stadt Ugandas.

„Wenn es irgendwann wieder möglich ist, wollen wir nach Manyemen zurückkehren“, sagt Andreas Rudolph. Es fiel der Interplast-Sektion um den Chirurgen und Bundesverdienstkreuzträger alles andere als leicht, das inzwischen vertraute Einsatzgebiet im Urwald im Westen Kameruns aufzugeben. Dort, gar nicht so weit entfernt von Schopfheims Partner-Distrikt Dikome, hatte sich die von Rudolph geleitete Wiesentäler Abteilung der internationalen Hilfsorganisation schon häuslich eingerichtet. Jährlich reiste das sechs- bis siebenköpfige Team einmal nach Kamerun, um dort kostenlos plastische chirurgische Eingriffe anzubieten, vor allem für Kinder und Menschen mit Fehlbildungen oder Verbrennungen.

2018 brach in Kamerun der Bürgerkrieg los. Die Unruhen brachten nicht nur die Kaffeebauern in Bedrängnis, die über den Schopfheimer Dikome-Verein in engem auch wirtschaftlichen Kontakt zum Wiesental stehen, sondern machte auf einen Schlag auch Einsätze des Interplast-Teams unmöglich. „Im nahen Kumba wurde zum Beispiel das Krankenhaus angezündet“, berichtet Andreas Rudolph. Und in der Krankenstation von Manyemen habe es Schießereien gegeben. Wie die Lage inzwischen ist, lässt sich kaum einschätzen. Bei den Einsätzen war eine Menge OP-Material aus den spendenfinanzierten Interplast-Beständen nach Manyemen gebracht worden – ob es noch vorhanden oder intakt ist, weiß niemand. „Zumindest in den nächsten drei Jahren“, sagt der Chirurg, „ist ein Einsatz dort völlig unrealistisch.“

Schopfheim/Hausen „Wir lassen garantiert niemanden im Stich“ Das könnte Sie auch interessieren

Untätigkeit war allerdings keine Option für die Interplast-Sektion. Und so ging die Gruppe 2019 auf die Suche nach einem neuen Betätigungsfeld zunächst nach Burkina Faso, genauer nach Léo. In den zwei Wochen dort merkte die Mannschaft allerdings schnell, dass sie mit den dortigen Gepflogenheiten nicht warm werden würde: Die Klinik in Léo verlangte von der Interplast-Sektion in kommerzieller Weise Geld dafür, die Räume für die Operationen zur Verfügung zu stellen. „Wir haben schnell festgestellt: Uns braucht es dort nicht“, berichtet Rudolph. Die Suche ging also weiter – und mitten in den Planungen zwang Corona auch das Interplast-Team zu einer Pause. Das Jahr 2020 wurde genutzt, um das Materiallager von Schopfheim, wo der Vermieter den Vertrag gekündigt hatte, ins Rickenbacher Rathaus auf den Hotzenwald zu verlegen, wo Andreas Rudolph wohnt – und wo Bürgermeister Dietmar Zäpernick die Räume kostenlos zur Verfügung stellt.

„Wir haben richtig aufgeräumt und ausgemistet“, sagt Andreas Rudolph. Die Mannschaft wollte sich aufstellen für einen neuen Auslandseinsatz in Sierra Leone – doch auch dort zeichnete sich ab, dass die dortige Klinik ein kommerzielles Interesse an den Tätigkeiten der Interplast-Sektion haben würde. „Wir haben das dann kurzfristig abgesagt“, berichtet der Bundesverdienstkreuz-Träger, der die Sektionsleitung 2019 von Günter Zabel übernommen hatte. „So lange ich hier etwas zu sagen habe, werden wir Spendengelder nicht dafür ausgeben, dass sich ein Krankenhaus bereichert.“

Recht kurzfristig tat sich die Möglichkeit auf, in ein Partnerprojekt mit der Interplast-Sektion aus dem nordrhein-westfälischen Eschweiler einzusteigen: Rund 4000 Kilometer östlich von Manyemen, in Jinja, wo der Weiße Nil aus dem Viktoriasee austritt, entsteht zurzeit ein neues Krankenhaus – ein reizvolles Engagement. Und so flog Andreas Rudolph gemeinsam mit den Ärzten Sabine Hinterding und Christian Hausding sowie den Leitern von Intensivstation und Anästhesiepflege am Kreiskrankenhaus Lörrach, Wolfgang Bachbauer und Iris Oswald, der Leiterin des Alten- und Pflegeheims Todtnau, Marita Steinebrunner, und Markus Rapp vom Medizinprodukt-Spezialisten Aesculap im November zum ersten Mal nach Uganda. „Das war zunächst ein rein technischer Einsatz“, sagt Rudolph. Das Team kümmerte sich um den Aufbau der Technik und die Einrichtung im OP – wobei viel improvisiert werden musste. „Die Freundlichkeit im Land ist phänomenal“, erzählt der 53-Jährige. Anders als in Kamerun seien auch bürokratische Hürden niedriger – „erstaunlich in einem Land, das einst als Diktatur bekannt war“, meint Rudolph.

Wenn im neu entstehenden „Lamu-Hospital“ alles einsatzbereit ist, wird die Eschweiler Sektion im März mit den Operationen beginnen, im November folgt dann der nächste Einsatz von Schopfheim aus. Wenn alles passt, soll es dann jährlich einmal an den neuen Einsatzort am Viktoriasee gehen.