von sk

Not macht erfinderisch. Das gilt auch für den Skiclub Todtnau, der sich in dieser Zeit vielfältiger Einschränkungen einen coronaregelkonformen Wettbewerb einfallen ließ – „ohne Gruppenbildung, aber mit beeindruckenden Erlebnissen für die individuellen Teilnehmer“, wie der Verein schreibt. „Skilauf wie anno 1896“ ist das Motto der Tourenski-Challenge, zu der der Skiclub bis 3. April einlädt.

„Auf einer vorgegebenen Strecke von Fahl über das Herzogenhorn bis zum Feldbergpass können die Teilnehmer ganz für sich die eigene Fitness überprüfen und mit der Aussicht auf einen Gewinn ihre Tour einsenden“, schreibt der Skiclub über sein Angebot. Dass die Schnee- und Skibedingungen derzeit ideal, der Lockdown aber streng und die Skilifte geschlossen sind, habe bei den ambitionierten Skifahrern den klassischen Skilauf wiederaufleben lassen. „Der Tourenski erlebt seine Renaissance“. Dies habe den Skiclub Todtnau 1891 als dem ältesten noch existierenden Skiclub Deutschlands auf die Idee des regelkonformen Wettbewerbs gebracht. In diesem Jahr, in dem der Club auf 130 Jahre Geschichte zurückschaue, könne man sich so die Wettbewerbe der Gründungsjahren als Vorbild nehmen.

Der erste Skilift wurde erst 1906 in Schollach in Betrieb genommen, erinnert der Verein in seiner Mitteilung. In der Zeit davor hieß es daher klassisch, mit Skiern vom Tal den Berg hinaufzusteigen. Beurkundete Wettbewerbe von 1896 geben die Strecke vom Feldberger Hof, zum Bismarkturm bis zum Feldberggipfel und zurück an. So ähnlich kann es nun wieder laufen.

Wie der Wettbewerb geht? Interessierte können – so lange der Schnee es erlaubt – die vorgegebene Strecke bis 3. April gehen und ihren Lauf mit einer Tracking-App aufzeichnen. Nach der Tour soll davon ein Screenshot mit Strecke und Zeit zusammen mit einem eigenen Bild auf der Strecke an zeitnahme@skiclub-todtnau.de gesendet werden. Auf der Webseite www.skiclub-todtnau.de wird jeden zweiten Samstag ein Zwischenergebnis veröffentlicht, am 20. Februar sowie am 6. und 20. März. Am 3. April soll die Endergebnisliste online gestellt werden.

In der Zwischenergebnisliste werden nur Teilnehmer der letzten 14 Tage gewertet. Die Teilnahme ist gratis. Dennoch soll es für Teilnehmer Preise geben.

Unter den Teilnehmern der Zwischenergebnisse werden zu jedem Veröffentlichungstermin drei Gutscheine von jeweils 20 Euro vom Gewerbeverein Treffpunkt Todtnau verlost. Einzulösen sind die Gutscheine bei einem Einkauf in den Mitgliedsbetrieben. Die Gesamtsieger erhalten beim ersten Platz einen Gutschein von „Treffpunkt Todtnau“ im Wert von 50 Euro, beim zweiten Platz einen Gutschein von 40 Euro, beim dritten einen über 30 Euro. Mit den Gutscheinen möchte der Skiclub auch die Partner vor Ort unterstützen.

Der Skiclub verweist noch darauf, dass die Teilnahme für jeden auf eigene Gefahr unternommen wird. Selbstverständlich seien dabei die jeweils gültigen Corona-Regeln einzuhalten. Aber nicht nur der Abstand zu anderen Menschen sei einzuhalten, wie der Verein ergänzt. Auch andere Lebewesen sind auf Rücksicht angewiesen. „Bitte haltet Abstand zu Wildtieren und stört diese nicht in ihrem Schlafzimmer“, so der Skiclub, der in dem Zusammenhang noch auf die Internetseite www.bewusstwild.de verweist.

Informationen zur genauen Strecke und den Teilnahmebedingungen sind auch auf der Webseite des Vereins nachlesbar. Sollte es zu einer Öffnung der Skilifte kommen, wird die Challenge abgebrochen.

Infos im Internet:

http://www.skiclub-todtnau.de