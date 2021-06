von Hans-Jürgen Hege

Trügt der Schein oder hat das „Königlich Bayrische Amtsgericht“ von Seiten Badens nun Konkurrenz bekommen? Vor dem Kadi in Schopfheim stand am Donnerstag ein 46 Jahre alter Asylbewerber aus Nigeria, der seit 2018 mit Aufenthaltsgestattung auf eine Entscheidung über sein Bleiberecht wartet, bis vor wenigen Wochen in einer Unterkunft in Schopfheim wohnte und inzwischen nach Lörrach umgezogen ist. So weit, so gut. Die Staatsanwaltschaft warf ihm nun Sachbeschädigung vor. Fälschlicherweise?

Er habe nach einem Streit über die Zuteilung eines Einzelzimmers im Domizil Blasiweg aggressiv reagiert und den Knauf zur Tür des Heimleiters vorsätzlich abgerissen. Dabei sei ein Schaden von 171 Euro entstanden. Dem Strafbefehl habe der nun Angeklagte widersprochen, worauf die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht anberaumt worden ist. Dort saßen die Herrschaften um 11 Uhr: Amtsrichter Stefan Götz, der Staatsanwalt aus Waldshut, drei Zuhörer und zwei Zeugen, darunter eine Polizistin, die aus Freiburg an ihren früheren Dienstort anreisen musste. Und alle warteten auf den Dolmetscher, weil der – wie Stefan Götz vermutete – „den Termin wie schon einmal verpennt“ zu haben schien. Als der dann endlich eingetroffen und vereidigt war, fing alles wie gewohnt an: Personalien wurden aufgenommen, persönliche Verhältnisse und familiäre Dinge geklärt. Dann nahm der Prozess eine unerwartete Wendung und damit die Posse ihren Lauf.

Warum er denn gegen den Strafbefehl Einspruch erhoben habe, wollte der Richter wissen und fiel fast vom Hocker, als der Angeklagte Abu S. über den Dolmetscher mitteilen ließ, er sei gar nicht der Täter, sondern ein völlig unbeschriebenes Blatt. Der Vorwurf im Strafbefehl raube ihm seit dessen Zustellung den Schlaf. Noch nie in seinem Leben habe er etwas Kriminelles getan. Mit der Polizei habe er nicht einmal das Geringste zu tun gehabt. Die Sachbeschädigung sei nicht sein Werk, sondern das des Mannes, der in der Unterkunft neben seiner gewohnt habe.

Dieser Mann habe zwar den gleichen Nachnamen wie er, sagte Abu S., aber er trage einen anderen Vornamen als er, sei unter dem Namen Prince S. registriert. Warum der Strafbefehl auf ihn ausgestellt wurde, wisse er nicht. Er habe das Dokument zum Heimleiter gebracht, der ihm versicherte, dass da ein Fehler passiert sein müsse. Den Türknauf habe Prince S. abgerissen.

Daraufhin kontrollierte Stefan Götz die Unterschrift unter dem Vernehmungsprotokoll der Polizei mit der auf dem Ausweis von Abu S. und stellte fest, dass die sich „keinesfalls gleichen“. Klarheit erhoffte er sich vom Heimleiter, der als Zeuge geladen war. Der bestätigte, was der Angeklagte bereits versichert hatte: „Abu S. ist das nicht gewesen, sondern Prince S.“ Abu S. sitze unschuldig auf der Anklagebank. Er sei das Opfer einer Verwechslung. Die Polizei habe nach ihrem Eintreffen auf seinen Anruf hin „jemanden gesucht und den Falschen gefunden“, vermutete er. Abu S. sei ein guter Arbeiter, habe immer fleißig alles geputzt und sei immer sehr höflich gewesen.

Das machte Eindruck auf das Gericht. Die Zweifel am Wahrheitsgehalt der bisherigen Aussagen wurden noch stärker, als sich der Amtsgerichtsdirektor beim Heimleiter erkundigte, warum er den Strafantrag, der im Namen der von ihm vertretenen Unterkunft gegen Abu S. gestellt worden war, trotz des offensichtlich falschen Namens unterschrieben habe. Denn der Heimleiter antwortete, die Polizei habe ihm ein leeres Formular zur Unterschrift hingelegt und gesagt, es werde später ausgefüllt. Für klare Verhältnisse sorgte auch die Polizistin nicht. Sie habe den Nigerianer in der Tatnacht vernommen und glaube auch, ihn als den Täter wiederzuerkennen, aber mit Bestimmtheit könne sie das nach so langer Zeit nicht sagen.

Also blieb dem Staatsanwalt trotz „nicht gänzlich“ ausgeräumter Zweifel, in dubio pro reo, nichts anderes übrig, als klein beizugeben und die Klage zurückzuziehen. Dem folgte natürlich Amtsrichter Stefan Götz: „Es tut mir leid, dass Sie das Opfer einer Verwechslung wurden, aber ich hoffe, Sie können in Zukunft wieder ruhig schlafen. Sie werden freigesprochen und bekommen von uns ein Papier, auf dem drauf steht, was ich jetzt hier gesagt habe. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.“ Die Kosten des verfahrenen Verfahrens übrigens trägt die Staatskasse.