von Gerald Nill

In der Sonne versengte Wiesen und versiegte Bäche, Hitze und Trockenheit stellen die Landwirtschaft in der Region vor gewaltige Herausforderungen. In diesem Sommer bieten die gelb-braunen Weiden im Wiesental einen Anblick, den man sonst nur aus Spanien kennt. Vielerorts werden die Tiere bereits in diesen Tagen – und damit acht Wochen früher als üblich – von den Weiden geholt, weil es nichts mehr zu fressen gibt.

„Wenn ich über die Weiden laufe, fühle ich mich wie auf einem Strohacker“, sagte Neuenwegs Weidewart Erwin Eiche aus dem Kleinen Wiesental. „Die Trockenheit kam dieses Jahr ganz schnell und erschreckend früh.“ Ende Juni sei es vorbei gewesen mit dem Niederschlag.

Das Gras wächst nicht mehr

Die Folge: „Der Wuchs ist beim Gras sofort zum Erliegen gekommen.“ Die ersten Tiere sind jetzt schon zu Hause, „was sonst erst Mitte Oktober erfolgt“, berichtet Eiche. Seit Jahresbeginn bis jetzt seien lediglich 630 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter gefallen und das sei bei weitem zu wenig.

Am Belchen seien die ersten Quellen bereits Ende Juni versiegt. Es mussten Fässer mit Wasser hinaufgefahren und auf die Weiden gestellt werden. Das sei mit Mehraufwand und Mehrkosten für die Landwirte verbunden, was sich durch die Energiekrise noch verschärfe.

Auch Hans-Dieter Hanke von der Weidegemeinschaft Gresgen zieht Vergleiche zur iberischen Halbinsel, wenn er den Bau von Wasserrückhaltebecken zur Versorgung der Tiere auf den Weiden fordert.

Er zeigt ein fingerdickes Rinnsal, das von einem Bach in der Liebeck übrig geblieben ist. In diesem Jahr fällt der zweite Schnitt des Grases, das Öhmd, zumeist aus, weil teurer Maschineneinsatz für ein paar vertrocknete Halme nicht lohnt. Folge: Futter muss teuer zugekauft werden.

Tiere in der Schweiz werden früher geschlachtet

Aus der Schweiz ist zu hören, dass Tierhalter Rinder vorzeitig zum Schlachter zu bringen, um Futterkosten zu sparen und Verluste zu vermeiden. „So weit ist es bei uns noch nicht“, versichert Erwin Eiche. Heimische Landwirte hätten die gute Heuernte aus dem vergangenen Jahr gut verwahrt und nicht verkauft. Diese Reserve werde jetzt verbraucht, weil es für die Tiere auf den Weiden nichts mehr zu grasen gibt.

Ganz ähnlich sieht das Hans-Dieter Hanke. Da das Graswachstum beendet sei, werde bereits jetzt Siloballenfutter an die Rinder verfüttert, damit sie noch zwei, drei Wochen draußen stehen bleiben können. „Bei uns ist die Saison aber schon am 3. September vorbei“, kündigt er an.

Die Tierhalter profitierten vom guten ersten Schnitt beim Heu. Aber einen zweiten Schnitt werde es kaum geben. Futterknappheit könne durchaus dazu führen, dass auch hier Tiere vorzeitig geschlachtet werden, glaubt Hanke.

Regen kommt für das Gras zu spät

Selbst wenn es jetzt endlich wieder Regen gebe, sei das zu spät für ein Wachstum beim Gas in der verbleibenden Zeit, vermutet Hanke. Die Wurzeln seien geschädigt, die Pflanze müsse sich erst erholen und die Wachstumsperiode neige sich, jahreszeitlich bedingt, dem Ende zu.

Mehrkosten und Mehrarbeit gibt es in diesem Sommer auch für die Halter von Milchvieh, die ihre Tiere in der Regel nachts nach draußen schicken, um der Hitze des Tages zu entgehen. Hitzetage selbst in den Höhenlagen des Schwarzwaldes bedeuteten für die Tiere zusätzlichn Stress.

Was bringt die Zukunft?

Befragt nach der Zukunft der Weidewirtschaft im Schwarzwald angesichts dramatischer Folgen im Klimawandel erwidert Erwin Eiche: „Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Futter wird teuer zugekauft oder der Tierbestand muss verringert werden.“

Landwirte sollten sich darauf einstellen, dass in trocken-heißen Sommern immer weniger auf den Weiden wächst. „Wir müssen umdenken“, fordert der Neuenweger Weidewart. Angesichts der klimatischen Veränderungen müsse man sich vom Wachstumsgedanken verabschieden und mehr in Nachhaltigkeit leben, so sein Appell.