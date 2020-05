von Nicolai Kapitz

Wurden auf den Sportplätzen der Stadt Schopfheim die Einschränkungen gelockert, so werden sie andernorts verschärft: Wie Bürgermeister Dirk Harscher beim obligatorischen Corona-Pressegespräch am Dienstag im Rathaus verkündete, herrscht ab kommendem Samstag analog zur Regelung in den Geschäften auch auf dem Schopfheimer Wochenmarkt eine Maskenpflicht. Obendrein gab Harscher bekannt, dass die derzeitigen Regeln im Rathaus bis Pfingsten bestehen bleiben und dass die Zahl der Infizierten in der Stadt konstant sei. Bei dem Pressegespräch übte er Kritik an den Samstagsdemonstrationen auf dem Marktplatz.

