von André Hönig

Eine rund 45 Kilo schwere Artilleriegranate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Dienstag vom Kampfmittelbeseitigungsdienst auf einem Feld zwischen Schopfheim und Dossenbach geborgen. Tags zuvor hatte ein 37-Jähriger den Fund eines verdächtigen Gegenstands bei Baggerarbeiten der Polizei gemeldet. Der Gegenstand war mit einer Metallsonde geortet worden. Das Loch wurde nach der Meldung am Montag erst einmal wieder zugeschüttet. Am Dienstag untersuchten dann Polizeibeamten zusammen mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst die Stelle und fanden ein Artilleriegeschoss aus dem Zweiten Weltkrieg, das wohl von einer Haubitze abgefeuert worden war, wie die Polizei schreibt. Wie Polizeisprecher Thomas Batzel ergänzend auf Nachfrage mitteilt, handele es sich laut erster Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes um ein amerikanisches Fabrikat, das eventuell von französischen Truppen verschossen worden war. Der Zünder des Geschosses hatte augenscheinlich ausgelöst, warum die Sprengladung jedoch damals nicht detonierte, sei unklar. Sperrungsmaßnahmen seien nicht erforderlich gewesen, da angesichts der abgelegenen Örtlichkeit Passanten nicht gefährdet gewesen seien.