In Schopfheim-Gündenhausen ist in der Baustelle des „Stadttors West“ eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht

Dieser Fund sorge in der letzte Märzwoche für Aufsehen: „Ein größeres Kaliber. Amerikanische Sprengbombe, 250 Kilo. Wahrscheinlich irgendwann in einem Bombentrichter entsorgt.“ Alexander Geiselhart steht am Rande der Baugrube in