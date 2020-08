von Edgar Steinfelder

Durch zwei laute Schüsse aus einem Smith & Wesson-Revolver, die ein 47-jähriger Mann aus einer Kreisgemeinde am 23. März 2020 gegen 19 Uhr abgefeuert hatte, wurden dessen Nachbarn plötzlich aus ihrem Feierabend aufgeschreckt. Wegen dieser Schießerei, bei der zum Glück niemand verletzt wurde, musste sich der Mann nun wegen des tateinheitlichen unerlaubten Besitzes einer Waffe und Munition vor dem Amtsgericht Schopfheim verantworten.

Laut Anklage soll der 47-jährige zuerst einen Schuss aus dem Fenster seiner Wohnung abgegeben haben, wobei das Projektil nur knapp das Fenster eines gegenüberliegenden Hauses verfehlt habe und im Fensterrahmen stecken geblieben sei. Danach soll der Angeklagte noch einmal in seiner Küche gegen die Wand geschossen haben. Der Angeklagte schilderte in seiner Version, was an besagtem Abend genau passiert sein soll. So sei er zunächst mit seinem Lebenspartner und seiner Schwester bei einem gemütlichen Spiele-Nachmittag zusammen gesessen, bei dem er auch reichlich Alkohol konsumiert habe. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen soll es dann zu einem Streit gekommen sein. Aufgrund seiner wegen mehrerer traumatischer Erlebnisse angeschlagenen Psyche habe er in Suizidabsicht den Revolver aus einem Wandtresor geholt.

Den Schuss aus dem Fenster habe er nur abgegeben, um die Funktionstüchtigkeit der Waffe zu testen, aber keinesfalls das gegenüberliegende Haus ins Visier genommen. Danach soll der Streit in der Küche weiter eskaliert sein, in dessen Verlauf er schließlich mit dem Revolver auf die Küchenwand geschossen habe. Dies sollte von den anderen Beteiligten nur als Warnschuss verstanden werden.

Er habe in diesem Moment alleine sein wollen, habe aber niemals auf eine der beteiligten Personen gezielt. Zudem sei der Revolver nicht sein Eigentum. Bei einer Blutentnahme am Tatabend sei ein Blutalkoholwert von 2,06 Promille festgestellt worden. Nach dem Vorfall habe er sich in einen stationären Klinikaufenthalt begeben und sei wegen depressiver Störungen und einem Alkoholentzugssyndrom medikamentös eingestellt worden. Auf eigenen Wunsch habe er aber den Klinikaufenthalt abgebrochen, weil er sich nach eigener Ansicht wieder psychisch gefestigt gefühlt habe. Auch das Verhältnis mit seinem Lebenspartner habe sich mittlerweile wieder normalisiert. Nach der Beweisaufnahme plädierte der Staatsanwalt auf eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, die noch einmal auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden sollte, obwohl der Angeklagte wegen einer früheren Strafsache noch bis Februar 2021 Bewährungsauflagen zu erfüllen hat.

Außerdem solle er Geld an eine soziale Institution zahlen. Der Pflichtverteidiger forderte für seinen Mandanten eine mildere Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden soll.

Schließlich verurteilte Amtsrichter Stefan Götz den Angeklagten wegen des tateinheitlichen unerlaubten Waffenbesitzes und Waffengebrauchs zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, die auf eine Bewährungszeit von drei Jahren ausgesetzt wird. Zudem hat der 47-Jährige 2000 Euro an die Stiftung Hilfe zur Selbsthilfe bei Suchtkrankheiten zu entrichten und erhielt die Auflage, sich in psychotherapeutische Behandlung zu begeben. Er trägt auch die Kosten des Verfahrens.