von Gerald Nill

Ein Team engagierter Lehrer aus Schopfheim und Umgebung, die mit der herkömmlichen Schule nicht zufrieden sind, wollen mit aller Kraft eine „Scolé“ – eine alternative Schule des „spielerischen Lernens“. Doch langsam läuft den alternativen Pädagogen die Zeit davon bei den noch offenen Fragen des Standortes, der Finanzierung und auch der Genehmigung.

„Wir haben einen geeigneten Standort in Aussicht“, erklärt Anka Krätzig aus Hasel auf Anfrage. Der Wunschplatz für die Schule liege in Raitbach und gehöre Achim Hacken, der dort bereits ein Mehrgenerationen-Projekt realisiert hat. Der Eigentümer sei offen für die Ansiedlung von Scolé. Dazu müsse ein alter Stall umgebaut werden. Die Stadt Schopfheim sei in die Umnutzungspläne einbezogen, Bürgermeister Dirk Harscher stehe hinter dem Projekt, berichtet Anka Krätzig. Entsprechende Bauanträge lägen bereits beim Landratsamt Lörrach. „Wir hoffen bis Ostern auf eine generelle Zusage oder Absage bei der Grundstücksfrage“, erklärt Krätzig – und schickt hinterher, dass eine ehemalige Müllkippe, die in Karten als Biotop eingezeichnet ist, ein Hinderungsgrund werden könnte.

Im positiven Fall könne ein Zimmermann in kurzer Zeit eine kleine Schule im Fachwerkstil zimmern. Pläne dazu lägen bereits in der Schublade. Im negativen Fall würde Scolé auf Holzhäuser-Container zurückgreifen. Diese würden allerdings nicht auf das Grundstück in Raitbach passen und es müsste ein erschlossenes Grundstück im Außenbereich gefunden werden.

Ungewiss ist auch die Finanzierung. Ein Teil soll über eine Stiftung der Software AG fließen. Es sehe „sehr gut“ aus, dass von dort eine sechsstellige Summe bereit gestellt wird. Die exakte Höhe der Stiftungssumme sei noch unklar.

„Aber wir müssen auch einen Kredit bei der GLS-Bank aufnehmen“, sagt Krätzig. Dieser Kredit werde durch Bürgschaften von Freunden und Förderern abgesichert, maximal 3000 Euro pro Person. Scolé habe bislang erst sechs von 70 erforderlichen Bürgen. Mit Flyern soll hier mehr Bewegung in die Sache kommen. Zudem werden via Internet Spenden gesammelt. Ein „wichtiger Posten“ sei das Schulgeld in Höhe von rund 160 Euro pro Monat. Denn erst im vierten Jahr des Bestehens der Schule komme Scolé in den Genuss öffentlicher Schulfördergelder. „Der Finanzplan besteht aus vielen Elementen und wird extern geprüft“, erläutert die Lehrerin. Los gehe es erst, wenn die Genehmigung vorliege. Genehmigt werden muss auch das pädagogische Konzept von Scolé. Der Leiter des Schulamts Lörrach habe eine Empfehlung zum Konzept von Scolé zum RP nach Freiburg abgeschickt, berichtet die Haslerin. Von dort sei bereits eine positive Stellungnahme eingegangen. Das letzte Wort habe das Kultusministerium in Stuttgart, dem das besondere pädagogische Interesse sowie eine gesellschaftliche Relevanz nachgewiesen werden muss.

Genehmigt werden müssten auch noch das Hygienekonzept sowie das Team der Lernbegleiter, wie Scolé die Lehrer nennt. Ein Pool von sieben Lehrkräften, die teils noch in Diensten anderer Schulen stehen, teilweise in Teilzeit oder ehrenamtlich mitmachen wollen, habe sich formiert. Die meisten seien mit dem bestehenden Schulsystem unzufrieden und unterstützen den alternativen Gedanken, der auf Leistungsdruck verzichte.

Schließlich zu den Hauptpersonen selbst: 15 Schüler stehen zurzeit in Aussicht. „Wir müssen sehen, ob wir aus pädagogischer Sicht alle nehmen können “, schränkt Krätzig ein. „Wir könnten aber noch drei bis vier Bewerber mehr vertragen.“ Kindergärten sind deshalb angeschrieben worden. Gebildet werden die Klassen 1 bis 5.

Das erste Schuljahr werde – nach den Sommerferien – bestimmt „nur etwas für Pioniere“, räumt Krätzig offen ein. Bei so vielen offenen Dingen würden andere wohl graue Haare bekommen. Die Initiatorin sieht es optimistisch und spricht von der „Schönheit des Prozesses“.