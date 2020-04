von Martin Klabund

Fachbücher, zwei Laptops, jede Menge Schreibutensilien und ein Schokokuchen: So sieht es auf dem großen Arbeitstisch aus, den sich Laura Hübschmann und Johannes Peither teilen, um auf das anstehende Abitur zu lernen. Dass dies zu Zeiten der Krise nicht ohne Hindernisse, aber dafür auch mit neuen Erkenntnissen vonstatten geht, ist den ungewöhnlichen Umständen geschuldet. Wir haben die beiden anstehenden Abiturienten in ihrem improvisierten Unterrichtsraum besucht und ihnen über die Schulter geschaut.

„Ich mache mein Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium in Schopfheim und Laura an der Waldorfschule, ebenfalls in Schopfheim. Wir bereiten uns schon eine Weile gemeinsam vor, denn die veränderten Unterrichtsumstände sind gewöhnungsbedürftig. Wir helfen einander und halten dabei die Regelung ein, dass maximal zwei Personen auf einmal beieinander sein sollen und halten uns von anderen Schülern fern“, erklärt Johannes Peither. Wie ungewöhnlich der Unterricht ist, zeigt sich daran, dass sich die Schüler von morgens um 8 Uhr bis etwa 9.30 Uhr gemeinsam mit ihrem jeweiligen Fachlehrer in einer Whatsapp-Gruppe treffen, um anstehenden Unterrichtsstoff zu verteilen – da geht es beispielsweise um Lerndateien, die die Schüler herunterladen können. Am THG befindet sich ein eigener Schulserver im Einsatz, der jetzt auch für Videokonferenzen und schnellen Datentransfer ausgelegt ist.

An der Waldorfschule wird derzeit unter anderem eine Videoplattform ausgetestet, die sich in einer erfolgreichen Testphase befindet. Wie sich das elektronische Lernen in der Praxis bewährt, wissen Laura und Johannes mittlerweile einzuschätzen. Das Lernen sei derzeit „ein besonderer Mix aus Eigeninitiative und schulischer Aktivität“. Die Lehrer seien in besonderem Maße gefordert. Denn sie müssten die Lerninhalte trotz völlig anderer Herangehensweise möglichst gut transportieren. Alle Fachlehrer seien für die Schüler erreichbar und es herrsche sehr viel Verständnis. „Damit nimmt für uns die Schule auch ihre Verantwortung wahr“, sind sich die beiden Schüler im Gespräch einig.

Leichte Unterschiede zwischen dem digitalen Angebot des THG und der Waldorfschule sind allerdings zu verzeichnen, da die Waldorfschule ihre Kommunikationswege bereits etwas besser ausgebaut hat. „Das liegt auch daran, dass die staatlichen Schulen über einen längeren Zeitraum prüfen, während in der Waldorfschule zeitlich sehr fokussiert geprüft wird“, erklärt Laura.

Auch für die nahe Zukunft gleichen sich die Pläne von Laura Hübschmann und Johannes Peither. „Im Anschluss an das Abitur werden wir erst einmal eine kleine Auszeit nehmen und das anstehende Studium um einige Monate nach hinten schieben, denn wir haben keinerlei Planungssicherheit was Termine, Unterkunft und Antrittstermin für ein kommendes Studium betrifft“, sagt Laura Hübschmann. „In dieser Situation und nach fast 13 Jahren Schule werden wir uns auf jeden Fall eine Erholungszeit gönnen und dann frisch gestärkt an unser Studium gehen“, bestätigte auch Johannes Peither. Ein großes Lob haben beide Schüler im Gepäck, denn sie fühlen sich prüfungsbereit. „Die Lehrer haben uns super vorbereitet, seit fast acht Wochen sind wir nur noch am Wiederholen und am Vorbereiten auf die Prüfungen, trotzdem sind wir auch froh über die Verschiebung nach hinten, denn das zu Hause lernen ist zeitaufwendiger“, bemerken die beiden Abiturienten, bevor sie sich wieder gemeinsam über den noch zu bearbeitenden Stoff machen, der geduldig auf ihren Laptops wartet – denn die Abi-Prüfungen nahen mit großen Schritten.