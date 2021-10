von sk

„Die Coronapandemie hat der Digitalisierung auch für unsere Senioren einen deutlichen Schub verliehen“, teilt das Schopfheimer Seniorenbüro mit. „Wie kann ich auch über große Entfernung Kontakt mit meinen Kindern oder Enkeln halten?“ „Wie schreibe ich eine E-Mail, wie melde ich mich bei Whatsapp an oder wie lege ich neue Kontakte in meinem Smartphone an?“ – dies seien mögliche Fragen, die im Raum stehen.

Nicht alle Senioren können leicht auf digitale Unterstützung im Familien- oder Freundeskreis zurückgreifen. Als Ergänzung zur Digitalen Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus des Diakonischen Werkes Schopfheim, in dem Jugendliche Ungeübten die Nutzung ihrer Geräte erklären, agieren seit einem halben Jahr fünf Digitallotsen in und um Schopfheim. Das sind Ehrenamtliche, die Senioren bei Immobilität auf Wunsch zuhause mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wer diese kostenlose Unterstützung in Anspruch nehmen möchte, kann sich beim Seniorenbüro unter der Telefonnummer 07622/69 75 96 33 melden. Dort findet die Kontaktvermittlung zu den Digitallotsen statt.

Wer selber Spaß daran hat, sein digitales Wissen an Senioren weiterzugeben, kann das Team verstärken. Die Organisatoren „freuen sich sehr über Verstärkung“, wie sie schreiben. Interessierte können sich ebenfalls unter der oben genannten Nummer melden oder per E-Mail an seniorenbuero@schopfheim.de. Die Digitallotsen sind Teil des Projekts „Digital-Kompass“.

In wenigen Wochen soll es für Senioren auch die Möglichkeit geben, sich zum Ausprobieren ein Laptop oder Tablet für zwei bis vier Wochen auszuleihen, um sich zunächst mit dem Gerät vertraut zu machen. Dieses Angebot wird durch eine Projektförderung Bürgerengagement des Landkreises ermöglicht. Interessierte wenden sich an das Seniorenbüro.