von Paul Eischet

Die Schließung der Hausener Zweigstelle der Sparkasse Wiesental zum 31. März hat für Unmut gesorgt. Im Gemeinderat stand Lothar Müller, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, Rede und Antwort und nannte die Gründe für diesen Schritt. Einer davon sei die fortschreitende Digitalisierung: „Zwei Drittel unserer Kunden sind digital unterwegs.“ Untersuchungen zufolge würden Kunden durchschnittlich nur noch einmal im Jahr persönlich die Sparkasse besuchen, aber 120-mal digital. „Darauf müssen wir reagieren.“ Älteren Kunden, die sich mit digitaler Technik und Online-Banking schwertun, riet Lothar Müller zu einem Kurs bei der Senioren-Akademie.

Als weiteren Grund führte Müller eine stetig komplexer werdende Regulatorik an. „Als ich 1973 angefangen habe, bestand ein Kreditvertrag aus einem DIN A4-Blatt. Heute sind es 30 Seiten. Kein Mensch sieht da mehr durch.“ Der steigende Aufwand an Kundenberatungen könne in kleinen Geschäftsstellen nicht mehr erfolgen. Zudem sei infolge einer Verbraucherklage gegen die Postbank nun auch die Sparkasse gezwungen, bei jeder Änderung der Geschäftsbedingungen ein 120 Seiten umfassendes Heft an jeden der rund 25.000 Kunden zu versenden. Dies sei mit enormen Kosten verbunden. Darüber hinaus zwinge der Negativzins die Sparkasse zu Kosteneinsparungen. Auch der Umzug der Hausener Arztpraxis falle ins Gewicht. „Wir hätten ihr unsere Räume zur Verfügung gestellt, aber sie wollte halt nach Schopfheim. Die Kombination Sparkasse-Arztpraxis war eine Win-Win-Beziehung.“

Die allseits gelobte Zweigstellenleiterin Carmen Döbele wird ihre Kunden künftig in Zell betreuen. Sie hat sich bereit erklärt, ihre Hausener Stammkunden im Bedarfsfall auch zu Hause zu besuchen. Die Bargeldversorgung in Hausen soll über den Geldautomaten der Volksbank erfolgen, der künftig gemeinsam mit der Sparkasse betrieben werden könnte. Bürgermeister Martin Bühlers Fazit: „Ich habe wenig Verständnis, sehe aber auch, dass bei den Lösungen an die Bürger gedacht wird. Aber traurig und schade ist es schon.“