von Edgar Steinfelder

Die Raitbacher setzen alles daran, ihr Höhenschwimmbad Schweigmatt zu erhalten. Bekanntlich ist das diese Saison nur an Wochenenden oder Feiertagen geöffnet, weil unter der Woche keine Badeaufsicht aufzutreiben war.

Damit aber wollten sich der Schweigmattverein als Betreiber und der Förderverein nicht abfinden und starteten einen Aufruf, sich an einem Lehrgang für das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber zu beteiligen. Die Resonanz übertraf alle Erwartungen. „Die überwältigende Resonanz auf diesen Aufruf haute mich fast aus den Socken“, freut sich der Raitbacher Ortsvorsteher und Mitinitiator Willi Tholen.

Hatten sich doch tatsächlich vier Frauen und vier Männer für den Anfang des Monats angesetzten Kurs bei der DLRG-Ortsgruppe Schopfheim gemeldet. Nach einem Informationsabend mit dem DLRG-Vorsitzenden Jürgen Vetter legten die acht Silberschein-Aspiranten gleich richtig los. „Alle Vorgaben haben die Kursteilnehmer bis jetzt mit Bravour absolviert“, sagt denn auch DLRG-Ausbilder Thorsten Springmann und setzt noch einen drauf: „Ich bin sicher, dass alle Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer Ende Juli die Prüfung bestehen werden und das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber in Empfang nehmen dürfen.“

Kein Zuckerschlecken

Die Ausbildung ist beileibe kein Zuckerschlecken. Die Vorgaben erfordern nicht nur körperliche Fitness, sondern auch ein gewisses Durchhaltevermögen. „Manchmal war ich ganz schön geschafft“, erklärt Kursteilnehmerin Steffi Berger. Und Frank Uehlin, der gerade das 25-Meter-Streckentauchen hinter sich gebracht hat, erzählt völlig außer Atem: „Ich habe diesen Schein vor 20 Jahren schon gemacht. Aber jetzt, knapp jenseits der 50 Jahre, fällt es mir merklich schwerer. Aber ich will und werde es schaffen.“

Das sieht auch der Raitbacher Ortsvorsteher so und zählt einige Bedingungen auf, die für das Silberne Rettungsschwimmabzeichen zu erfüllen sind: Neben der Theorie müssen im praktischen Teil zum Beispiel in verschiedenen Lagen Strecken mit und ohne Bekleidung auf Zeit geschwommen werden. Dazu gehören aber auch Rettungsübungen durch Schleppen in Bekleidung, Tauchen nach einem Fünf-Kilogramm-Ring in einer Wassertiefe von bis zu fünf Metern, Streckentauchen, Umgang mit Umklammerungen und Befreiung von einem Halswürgegriff von hinten oder eine Herz-Lungen-Wiederbelebung und vieles mehr.

Aber ohne Fleiß kein Preis. Und so stürzten sich die Teilnehmer nach dem Pressetermin mit einem Kopfsprung vom Startblock in das kühle Nass, bereit für die nächste Übungseinheit. An dem Lehrgang nehmen teil: Andreas Strübe, Frank Uehlin, Jana Karabut, Jeanette Hennemann, Johanna Altmann, Steffi Berger, Tobias Schleehauf und Wilhelm Tholen, alle aus Raitbach.