Oberes Wiesental (sk) Der Polizeiposten Oberes Wiesental war am Samstag beim Nachtumzug in Häg-Ehrsberg im Einsatz. Gegen 22.40 Uhr sollen mehrere Personen aus einem Zelt herausgerannt sein. Hierbei wurde eine Frau umgestoßen und verletzt. Sie musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht Zeugen des Vorfalles. Ebenfalls verletzt wurde ein Mann, als er in der Angenbachtalhalle umgestoßen wurde. Er verletzte sich hierbei leicht am Kopf und an der Schulter. Hier laufen Ermittlungen wegen Verdachts der Körperverletzung. Zu einer Körperverletzung, die sich gegen 01.30 Uhr im "Raucherzelt" ereignete, werden ebenfalls Zeugen gesucht. Hier soll es zwischen mehreren Personen zum Streit gekommen sein, in dessen Verlauf ein 21jähriger ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Der bislang unbekannte Täter soll zwischen 25 und 30 Jahren gewesen sein. Er hatte kurze Haare und trug ein T-Shirt. Im Weiteren wurden mehrere kleinere Streitigkeiten unter Betrunkenen durch die Polizei beendet. Ein Mann erhielt einen Platzverweis, da er wiederholt Personen absichtlich angerempelt hatte.