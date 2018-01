Zell im Wiesental Zeller kommen mit blauem Auge davon

Sturm und Hochwasser verlangen den Hilfskräften in den letzten Tagen einiges ab. Bürgermeister Peter Palme lobt die Zusammenarbeit.

Nach dem Sturm kam am Freitag das Hochwasser – und nur ganz knapp ist die Stadt Zell an der Höchstmarke von 1983 mit dem damaligen 2,76-Meter-Pegel an der Wiese vorbeigeschrammt. Während einer Pressekonferenz, die Bürgermeister Peter Palme in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Zell abhielt, wurden die verschiedenen Einsätze analysiert. Palme lobte dabei besonders die Schlagkräftigkeit der Feuerwehren in Zell und in den Ortsteilen.

In der Nacht zum Freitag wurde in Zell um 3.45 Uhr ein Pegel-Höchststand der Wiese von 2,45 Meter gemessen. Spätestens von diesem Zeitpunkt an hatten die Zeller Feuerwehren alle Hände voll zu tun. Schließlich verordnet das Regierungspräsidium ab einem Pegel von zwei Metern eine stündliche Kontrolle der Deichanlagen vom Sportplatz bis zum „Wühre-Loch“. Neben diesen Kontrollen mussten die Einsatzkräfte in den Nacht- und frühen Morgenstunden zu insgesamt sieben verschiedenen Einsatzstellen ausrücken. So befand sich ein Stromkabel bei Mambach in der Wiese, der Campingplatz Mambach wurde überschwemmt, bei Fröhnd rutschte die Erde, und in Zell liefen in einigen privaten Anwesen die Keller voll.

Am Freitagvormittag dann verkeilte sich eine von Tief Burglind gefällte Tanne im Stauwehr „Legi“ in Zell und musste unter Einsatz der Absturzsicherungsgruppe Zell und eines Forstspezialschleppers aus der kräftig dahinrauschenden Wiese geborgen werden. Der Kommandant der Zeller Feuerwehr, Thomas Roth, gab gemeinsam mit dem stellvertretenden Kommandanten Torsten Weinstein eine Übersicht der letzten drei Tage. Angefangen mit dem Tief Burglind und endend im Hochwasser, mussten die Einsatzkräfte teils unter großem Schlafmangel rund 700 Einsatzstunden verrichten. Das THW Fahrnau, die Polizei Schönau, das Landratsamt Lörrach und das Regierungspräsidium Freiburg, sowie die Forstbehörde und die Straßenmeisterei Schönau arbeiteten Hand in Hand, um die Flut an Einsätzen abzuarbeiten und gleichzeitig den normalen Brandschutz zu gewährleisten.

Zum Schutz des Campingplatzes in Mambach wurden rund 700 Sandsäcke aufgeboten, während am anderen Ende der Gemeinde ein Steinschlag zu erwarten sei. Ob die Steine tatsächlich rollen, sollen Fachleute in den kommenden Tagen genauer untersuchen. Auch der Wald nahm auf Gemarkung Zell Schaden. Runde 400 Festmeter Holz seien zu Boden gegangen, so Revierförster Winfried Herden. „Die Bürger sollten den Wald derzeit meiden, da es noch viele lose Äste und auch nicht ganz gekippte Bäume gibt, die eine Gefahr für Spaziergänger darstellen“, empfahl Herden.

Bürgermeister Peter Palme lobte die Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche. Die Zahnrädchen hätten alle ineinander gegriffen, so habe man die flächendeckenden Einsätze gemeinsam abarbeiten können. „Abgesehen vom offiziellen Alarmplan, den wir selbstverständlich eingehalten haben, konnten wir wie ein gut eingespieltes Team miteinander alle Aufgaben bewältigen und kurze, effektive Wege gehen.“

Als für den Katastrophenschutz zuständiger Bürgermeister sei er gleich zu Beginn seiner Amtszeit buchstäblich „ins kalte Wasser geworfen“ worden, so Palme. Zu denken gab dem Bürgermeister die immer wieder auftretenden Überflutungen im Bereich Spielplatz Mambach. „Wir werden die Situation vor Ort analysieren und sind aktuell der Meinung, dass hier ein Hochwasserschutz bis 2,40 Meter eine optimale Lösung darstellen würde.

Feuerwehrkommandant Thomas Roth bedankte sich herzlich bei den Einsatzkräften und würdigte die enorme Anstrengung, die ehrenamtlich verrichtet wurde. „Wir sind nochmal mit einem blauen Auge davongekommen“ bemerkte Roth.