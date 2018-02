Schopfheim Zeller Blauen: Kleines Wiesental steht zu Windrädern

Der Gemeinderat bekräftigte den Pachtvertrag mit den Investoren EWS und Enercon. Etliche der rund 70 anwesenden Kritiker von der BI schalteten sich in der Sitzung in die Diskussion ein.

Kleines Wiesental – In einer aufgeladenen Sitzung hat der Gemeinderat am Mittwoch den Nutzungsvertrag mit den Elektrizitätswerken Schönau (EWS) und Enercon zum Bau von Windrädern auf dem Zeller Blauen unter Dach und Fach gebracht. Der Vertrag regelt, dass die Gemeinde den Unternehmen gemeindeeigene Flächen auf dem Höhenrücken für die Windkraftanlagen verpachtet. Am Montag hatte bereits der Zeller Gemeinderat dem Vertrag zugestimmt.

Die Bürgerinitiative: Dem Beschluss ging eine turbulente Debatte mit engagierten und emotionalen Beiträgen sowie teils scharfen Angriffen auf die Vertreter der Energieunternehmen sowie auf Bürgermeister Schönbett voran. Die seit Kurzem in der Bürgerinitiative (BI) „Schwarzwald Gegenwind“ vereinten Kritiker eines Windparks zeigten in der Sitzung mit etwa 70 Leuten Präsenz und meldeten sich in gut zwei Dutzend Beiträgen zu Wort. Am Ende der zweieinhalbstündigen Debatte waren die Argumente erschöpfend und mehrfach ausgetauscht; die Positionen indes hatten sich aber um keinen Grad verändert.

Den zwei Unternehmen, der Verwaltung und den Gemeinderäten war die Vertragsunterzeichnung lediglich die konsequente Fortführung dessen, was seit fünf Jahren aufgegleist und vereinbart ist. Diesem Vorlauf zum Trotz fühlen sich auf der anderen Seite viele Bürger überrumpelt: Dass überhaupt und in welchen Dimensionen der Windpark auf dem Zeller Blauen nun tatsächlich am Horizont aufziehen soll, wird vielen offenkundig erst jetzt bewusst.

Die Windrad-Befürworter: Grundlage für den Windpark auf dem Blauen ist der von Zell, Kleinem Wiesental und Häg-Ehrsberg gemeinsam erstellte Teil-Flächennutzungsplan Windkraft (FNP). Dieser weist „Vorrangflächen“ aus: Dort – und nur dort – dürfen Windräder gebaut werden. Damit soll einem „Wildwuchs“ vorgebeugt werden. Der Teil-Flächennutzungsplan sei über die letzten fünf Jahre in etlichen Gemeinderatssitzung und zwei Bürgerinformationen diskutiert worden, so Bürgermeister Schönbett. Und: Bereits 2012 stellten Investoren ihre Überlegungen für einen Windpark vor. Dabei habe es bis auf wenige Stimmen durchweg „positive Zurückhaltung“ gegeben.

Grundlage für den Windpark auf dem Blauen ist der von Zell, Kleinem Wiesental und Häg-Ehrsberg gemeinsam erstellte Teil-Flächennutzungsplan Windkraft (FNP). Dieser weist „Vorrangflächen“ aus: Dort – und nur dort – dürfen Windräder gebaut werden. Damit soll einem „Wildwuchs“ vorgebeugt werden. Der Teil-Flächennutzungsplan sei über die letzten fünf Jahre in etlichen Gemeinderatssitzung und zwei Bürgerinformationen diskutiert worden, so Bürgermeister Schönbett. Und: Bereits 2012 stellten Investoren ihre Überlegungen für einen Windpark vor. Dabei habe es bis auf wenige Stimmen durchweg „positive Zurückhaltung“ gegeben. Die Vorgeschichte: Die Elektrizitätswerke Schönau traten beim FNP in Vorleistung und übernahmen die Kosten für dessen Erstellung, die die Gemeinde alleine nicht hätte stemmen wollen: „Wir sprechen von einem mittleren sechsstelligen Betrag“, so Schönbett. Im Gegenzug erhielten die EWS in einem Optionsvertrag 2012 bereits die Zusage, dass sie sie die betreffenden kommunalen Flächen pachten darf, um dort Windräder zu bauen, sofern der FNP dies hergibt. Nachdem der FNP nun rechtskräftig ist, stehe der nächste Schritt an: Die Umwandlung des Optionsvertrages in einen regelrechten Pachtvertrag. „Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden“, sagte Rechtsberater Dirk Schönweis mehrfach. Eine Höhe für den möglichen Regress wurde in der Sitzung nicht genannt – „das war bisher einfach kein Thema“, erklärte Tobias Tusch als Geschäftsführer der EWS.

Die Elektrizitätswerke Schönau traten beim FNP in Vorleistung und übernahmen die Kosten für dessen Erstellung, die die Gemeinde alleine nicht hätte stemmen wollen: „Wir sprechen von einem mittleren sechsstelligen Betrag“, so Schönbett. Im Gegenzug erhielten die EWS in einem Optionsvertrag 2012 bereits die Zusage, dass sie sie die betreffenden kommunalen Flächen pachten darf, um dort Windräder zu bauen, sofern der FNP dies hergibt. Nachdem der FNP nun rechtskräftig ist, stehe der nächste Schritt an: Die Umwandlung des Optionsvertrages in einen regelrechten Pachtvertrag. „Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden“, sagte Rechtsberater Dirk Schönweis mehrfach. Eine Höhe für den möglichen Regress wurde in der Sitzung nicht genannt – „das war bisher einfach kein Thema“, erklärte Tobias Tusch als Geschäftsführer der EWS. Konkrete Pläne: Flächennutzungsplan und Pachtvertrag sagen noch nichts darüber aus, wie viele Windräder wo gebaut werden, erklärte Heiko Rüppel als Projektentwickler von Enercon, dem Hersteller der Windräder. Diese Details stellten sich erst heraus, wenn weitere Aspekte wie Artenschutz und Abstandsregelungen geprüft worden seien. „Da ist noch überhaupt nichts in trockenen Tüchern“, so Rüppel.

Flächennutzungsplan und Pachtvertrag sagen noch nichts darüber aus, wie viele Windräder wo gebaut werden, erklärte Heiko Rüppel als Projektentwickler von Enercon, dem Hersteller der Windräder. Diese Details stellten sich erst heraus, wenn weitere Aspekte wie Artenschutz und Abstandsregelungen geprüft worden seien. „Da ist noch überhaupt nichts in trockenen Tüchern“, so Rüppel. Kritik: Die juristische Betrachtung und der Verweis auf den korrekten Gang der Dinge prallte in der Sitzung auf sehr engagiert vorgetragene Gegenargumente, die sich teils aus persönlicher Enttäuschung und emotionaler Betroffenheit speisten, teils nüchtern-technischen Überlegungen zum Sinn von Windenergie anstellten. Wie ein roter Faden zog sich zunächst der Vorwurf von Intransparenz und Augenwischerei durch die Wortmeldungen, um zu begründen, dass sich der Widerstand erst jetzt regt: „Ihr habt uns Beruhigungspillen verabreicht“, so ein Zuhörer mit Blick auf frühere Meldungen, dass auf dem Blauen ein zu laues Lüftchen weht, um Windkraft wirtschaftlich zu machen. Es wurde auch die Angst vor der Zerstörung der Heimat deutlich: „Wir sollten die Natur in ihrer Schönheit bewahren, denn sie ist das, was hier das Wertvollste ist.“

Die juristische Betrachtung und der Verweis auf den korrekten Gang der Dinge prallte in der Sitzung auf sehr engagiert vorgetragene Gegenargumente, die sich teils aus persönlicher Enttäuschung und emotionaler Betroffenheit speisten, teils nüchtern-technischen Überlegungen zum Sinn von Windenergie anstellten. Wie ein roter Faden zog sich zunächst der Vorwurf von Intransparenz und Augenwischerei durch die Wortmeldungen, um zu begründen, dass sich der Widerstand erst jetzt regt: „Ihr habt uns Beruhigungspillen verabreicht“, so ein Zuhörer mit Blick auf frühere Meldungen, dass auf dem Blauen ein zu laues Lüftchen weht, um Windkraft wirtschaftlich zu machen. Es wurde auch die Angst vor der Zerstörung der Heimat deutlich: „Wir sollten die Natur in ihrer Schönheit bewahren, denn sie ist das, was hier das Wertvollste ist.“ Abstimmung: Bevor die Diskussion für das Publikum geöffnet wurde, hatten einige Gemeinderäte sich zu Vertragstreue und Windkraft bekannt. In der Abstimmung am Ende stellte sich das Dorfparlament geschlossen hinter den Pachtvertrag.

Aus den Reihen der Bürgerinitiative hörte man an diser Stelle das Wort Bürgerentscheid.