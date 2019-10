von André Hönig

Schwere Vorwürfe erhebt Heiko Weide, Vorsitzender der Unabhängigen, gegen die Stadt: Sie soll jahrelang versäumt haben, darauf zu reagieren, dass die Firma Würth als Störfallbetrieb eingestuft wurde, der unter die Seveso-III-Richtlinie fällt.

Deshalb seien in der Nähe geplante Neubaugebiete derzeit nicht umsetzbar und es könnten Schadensersatzansprüche drohen. Bürgermeister Dirk Harscher widerspricht auf Nachfrage: Es gebe es keine Versäumnisse. Auch aus Sicht der Firma Würth stellt sich die Situation anders dar.

Der offene Brief: Heiko Weide, Vorsitzender der Unabhängigen, schreibt im offenen Brief, dass er von einem Immobilienmakler angesprochen worden sei, weil einer seiner Investoren Schwierigkeiten bei seinem Bauvorhaben in Schopfheim habe. Daraufhin habe er persönlich Nachforschung betrieben und festgestellt, dass vor etwa sechs Jahren, also 2013, die Firma Würth ins Gefahrgutkataster eingetragen wurde, weil sie Stoffe einsetzt, die unter die europäische Seveso-III-Richtlinie fallen (benannt nach dem Ort eines schweren Chemieunfalls) und für die deshalb besondere Auflagen gelten (Hinweis: Weide hatte erst geschrieben, dass die Firma Würth vor sechs Jahren einen Antrag auf Neuzulassung von Gefahrstoffen gestellt hätte. Am frühen Freitagabend revidierte er diese Ausführung und erkläre, dass ihm in diesem Punkt ein Fehler unterlaufen sei; Anmerkung der Redaktion). Alle zuständigen Behörden, Organisationen und die Stadtverwaltung Schopfheim seien informiert und eingebunden worden. Auch sei ein behördlich überwachtes Gefahrgutgebiet mit einem Radius von etwa 600 Metern rund um die Betriebsstätte vorläufig festgelegt worden. Die Seveso-III-Richtlinie sehe zum einen vor, dass die Öffentlichkeit informiert und beteiligt werden müsse. Bisher, so Weide, habe aber weder der alte oder neue Gemeinderat noch die Bevölkerung jemals etwas mitgeteilt bekommen. Ferner beinhalte die Richtlinie ein Abstandsgebot für den Fall, dass trotz aller Vorkehrungen doch ein Störfall eintreten sollte. In einem festzulegenden Umkreis darf demnach nicht oder nur unter besonderen Voraussetzungen gebaut werden, vorhandene Bebauungspläne müssen angepasst werden. Bei einem 600-Meter-Radius rund um die Firma, von dem Weide ausgeht, wäre demnach das Wohn- und Gewerbegebiet „An der Wiese“, das geplante Baugebiet „Reibematt“, das geplante Baugebiet „Stalten“, das Gewerbegebiet „Lus VII“, das Gewerbegebiet „Gänsmatt“ und die Diskothek betroffen.

Im Gebiet „Lus VII“ wurden ab etwa 2016 Grundstücke verkauft und teilweise seitdem bebaut. Ebenfalls im Jahr 2015 wurden die ersten Pläne für die Bebauung „Reibematt“ im Gemeinderat präsentiert, im vergangenen Jahr ein neues städtebauliches Entwurfskonzept. Weide: „Mit keiner Silbe wurde erwähnt, dass dieses Grundstück im behördlich überwachten Gefahrgutgebiet der Seveso-III-Richtlinien liegt.“

Der Unabhängigen-Vorsitzende wirft der Stadtverwaltung erhebliche Versäumnisse vor und stellt die Frage: „Können hier Regress- oder Schadensansprüche seitens des Grundstückskäufers gegen die Stadt Schopfheim entstehen?“ Abgesehen davon dürften „nach meinem jetzigen Kenntnisstand zurzeit diese beiden Baugebiete „Reibematt“ und „Stalten“ so nicht umgesetzt werden“.

Weide will daher auch wissen, „was auf die Stadt Schopfheim zukommen kann, wenn die Bebauung dieser Wohngebiete in dieser Form nicht zulässig ist? Welche zusätzlichen finanziellen Auswirkungen können hier der Stadt entstehen?“

Reaktion der Firma Würth: Wie die Presseabteilung der Firma Würth, die am Standort Schopfheim Leiterplatten produziert, mitteilt, ist der Betrieb erst seit Kurzem offiziell ein potenzieller Störfallbetrieb. So seien die am ­Standort verwendeten Stoffe und Prozesse im vergangenen Jahr neu bewertet worden.

Ausschlaggebend dafür war nicht die Einführung neuer Stoffe oder Prozesse. Vielmehr wurde 2018 die europäische Seveso-III-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt und deshalb die Störfallverordnung (12. BImSchV) geändert. „Dabei wurde der Standort Schopfheim der Würth Elektronik erstmals in die untere Klasse der Störfallverordnung eingestuft.“

Der Grund dafür sei „die erstmalige Einstufung saurer kupferhaltiger Lösungen, die der Betrieb bereits seit vielen Jahren einsetzt, in die Gefahrenkategorie E (gewässergefährdend)“ gewesen. Das Ganze sei in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde, dem Regierungspräsidium Freiburg, erfolgt. Überhaupt erfülle Würth sämtliche Vorgaben.

So wurde etwa ein Sicherheitskonzept entwickelt, auch wurde die Öffentlichkeit informiert – auf der Homepage von Würth Elektronik ist ein Dokument abrufbar, in dem erläutert wird, welche Risiken bestehen und wie sich die Bevölkerung verhalten soll im Fall, dass trotz aller Sicherheitsvorkehrungen doch etwas passieren würde. Das Regierungspräsidium überwacht als Aufsichtsbehörde die Vorgaben der Störfallverordnung. Die letzte Vor-Ort-Begehung habe am 27. Februar stattgefunden.