Zell Windpark Zeller Blauen: Gegner kommen zu Wort

Der Zeller Gemeinderat hat die Vertragsinhalte mit EWS zum Windpark am Zeller Blauen beschlossen. Die Gegner durften in der Sitzung mitdiskutieren.

Zell – Formal ging es nur um Details eines Vertrags. Aber eigentlich ging es um viel mehr: Als Zells Bürgermeister Peter Palme am Montag die Gemeinderatssitzung eröffnete, tat er das vor vollen Rängen. Dutzende Gegner und Kritiker des Windpark-Vorhabens am Zeller Blauen hatten dem Gemeinderat buchstäblich die Bude eingerannt – und das nicht, um kommentarlos mitzuverfolgen, wie der Rat das Vertragswerk zwischen Stadt und Windpark-Investor EWS einfach so absegnet. Es gab eine teils emotionale Diskussion um das Für und Wider des Großprojektes. Und auch der Begriff Bürgerentscheid fiel.

„Entscheidung über den Inhalt des Nutzungsvertrages mit Firma EWS und Enercon zur Errichtung von Windkraftanlagen.“ So trocken klang der Tagesordnungspunkt 2 des Gemeinderatsprogramms am Montag. Und so unspektakulär ist eigentlich sein Inhalt. Es geht in dem Vertrag nur um eine konkrete Ausformulierung dessen, was ohnehin schon seit 2012 – als die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) den Zuschlag für eventuelle Windkraftanlagen am Blauen erhielten – beschlossen ist. Das Thema, so machten einige Gemeinderäte, der städtische Rechtsbeistand Anwalt Dirk Schöneweiß und auch Bürgermeister Palme einige Male deutlich, ist eigentlich durch, der Windpark beschlossene Sache, es geht nur noch um Details.

Das aber wollten und wollen die Gegner des Projekts, vorwiegend Bürger aus Zell und dem Kleinen Wiesental, die sich jüngst in der Bürgerinitiative (BI) „Schwarzwald Gegenwind“ zusammengeschlossen haben, so nicht hinnehmen. So zeigten sie am Montag Präsenz. Und sie erhielten unterstützt durch einige Gemeinderäte und auch Bürgermeister Palme Gelegenheit, ihren Standpunkt zu vertreten. Denn schon als Palme die Bürgerfragerunde zu Beginn der Sitzung eröffnete, schossen die Finger in den Zuschauerreihen in die Höhe und Gemeinderat wie Bürgermeister bekamen einen ersten Eindruck von der Verunsicherung, teils Wut, teils Enttäuschung der Windrad-Gegner. CDU-Stadtrat Hubert Sprich lancierte dann einen Antrag, den Gästen Rederecht einzuräumen. „Wir müssen uns mit den Argumenten auseinandersetzen, ob wir wollen oder nicht“, sagte Sprich. Und Peter Palme öffnete die Sitzung für eine kontroverse Diskussion mit den Besuchern. Und die blieb – bei aller Emotionalität – größtenteils relativ sachlich, wenn auch teils polemisch.

Eine Rednerin bat, den Zeller Blauen als „Wächter des Südschwarzwaldes“ vor der Windkraft zu verschonen, ein anderer Zeller Bürger bezeichnete die Pläne als „Flächenvergewaltigung“ – der Windpark mache „das kaputt, was unsere Region hergibt“. Und wieder ein anderer Bürger sei es „satt, die Lügen der EWS zu hören, dass diese Dinger Strom produzieren“. Er sehe täglich die Anlagen auf dem Gersbacher Rohrenkopf – „die stehen andauernd still“.

Ein Kernthema der Kritiker sind die aus ihrer Sicht zu geringen Abstände von mindestens 500 Metern, die laut derzeitiger Planung – festgelegt im gemeinsamen Flächennutzungsplan Windkraft der Stadt Zell und der Gemeinde Kleines Wiesental – zwischen Windkraftanlagen und Wohnbebauung liegen dürfen. Und auch die aus Sicht der Kritiker mangelhafte Effizienz von Windkraft im Südschwarzwald sowie die fehlende Speicherkapazität wurden wieder angeprangert. Einige der Gäste versuchten zunächst den Rat davon zu überzeugen, den Tagesordnungspunkt zu verschieben. Unter anderem CDU-Fraktionschef Thomas Schmidt wies mehrfach darauf hin, dass die Entscheidung über die Vertragsinhalte mit dem grundsätzlichen Ja oder Nein zu einem Windpark nichts zu tun hat. Schmidt sprach aus, was wohl viele Räte dachten: „Der Flächennutzungsplan ist durch, der Pachtvertrag ist durch. Wir entscheiden heute über Details. Wenn man die Windkraft am Blauen noch verhindern will, muss man den Flächennutzungsplan zurücknehmen und alles auf Null setzen.“ Dann müsse man im Gemeinderat aber auch den Mut haben, das gegenüber den Investoren klar zu sagen. Anwalt Dirk Schöneweiß kündigte in dem Zusammenhang an, dass in diesem Fall womöglich Regressforderungen des Investors folgen. Über deren Höhe wollte er nicht spekulieren.

Tobias Tusch, Geschäftsführer der EWS Energie GmbH, versuchte in einem Statement, auf die Kritiker zuzugehen und bot einen offenen Dialog an.

Mehrere der Windpark-Kritiker und auch Werner Ganter (CDU) brachten einen Bürgerentscheid zur Causa Zeller Blauen ins Spiel.

Der Gemeinderat jedenfalls beschloss bei zwei Gegenstimmen (Hubert Sprich und Hannelore Vollmer, Freie Wähler), dem Inhalt des Nutzungsvertrages zuzustimmen.