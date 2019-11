von André Hönig

Schopfheim – Vorerst auf taube Richter-Ohren stößt eine Lärm-Langzeitmessung für den Gersbacher Windpark Rohrenkopf. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat einem Eilantrag des Windparkbetreibers, der EWS Windpark Rohrenkopf GmbH, stattgegeben. Demnach soll das Thema so lange ruhen, bis das Regierungspräsidium Freiburg über den eigentlichen Widerspruch der EWS gegen die vom Landratsamt Lörrach angeordnete Messung entschieden hat.

Um was geht es? Seit Inbetriebnahme der fünf Windräder auf dem Gersbacher Rohrenkopf vor zweieinhalb Jahren gibt es immer wieder Beschwerden von Gersbachern über Windrad-Lärm. Vor allem im Herbst und im Winter. Das Landratsamt Lörrach hatte darauf hin zwar einige Male Messteams nach Gersbach geschickt – bis diese vor Ort waren, hatten sich oft dann aber Wind- und Wetterverhältnisse bereits geändert. Um Klarheit zu bekommen, inwiefern der im Dorf ankommende Geräuschpegel tatsächlich über den zulässigen Werten liegt, hatten die Gersbacher Windkraftgegner schon früh eine Langzeit-Messung gefordert. Dem schloss sich auch der Ortschaftsrat an. Das Landratsamt Lörrach allerdings lehnte dies lange ab – bis in diesem Frühsommer ein Umdenken einsetzte. Georg Lutz, Fachbereichsleiter Umwelt beim Landratsamt, begründete die Kehrtwende damit, dass die Behörde bis dahin Zweifel an der Aussagekraft solcher Messungen hatte. Dann aber sei sie auf ein Büro gestoßen, das verwertbare Daten liefern könne. Daraufhin ordnete das Landratsamt im Juni eine Langzeitmessung an.

Gemessen werden sollte über mehrere Wochen hinweg, was an Geräuschen am Dorf ankommt, und zwar jetzt im Spätherbst/Winter. Der Windpark-Betreiber, die EWS Windpark Rohrenkopf GmbH, die die Messung bezahlen müsste, legte aber Widerspruch ein. Zum einen per Eilantrag beim Verwaltungsgericht gegen den Sofortvollzug, zum anderen beim Regierungspräsidium Freiburg gegen die Anordnung an sich. Aus Sicht der EWS ist eine solche Messung nicht erforderlich, da aus den bisherigen Daten keine Anhaltspunkte für eine Grenzwertüberschreitung ersichtlich seien.